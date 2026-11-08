レースレポート

スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

絶対王者au TOM’Sの牙城崩れる。STANLEY山本尚貴、牧野任祐組が6年ぶり王座。ホンダのプレリュード元年を飾る｜スーパーGT最終戦

スーパー最終戦もてぎの決勝レースは100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの山本尚貴、牧野任祐組が優勝。シリーズチャンピオンを獲得した。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/08 9:48

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Naoki Yamamoto, Tadasuke Makino, #100 STANLEY HRC PRELUDE-G

写真：: Masahide Kamio

11月8日（日）、モビリティリゾートもてぎでスーパーGT第8戦の決勝レース（53周）が行なわれた。その結果を受け、GT500クラスは100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの山本尚貴、牧野任祐組が、GT300クラスは56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rのジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織がシリーズチャンピオンに輝いた。

2026年のスーパーGTは、開催見送りとなったセパン戦の代替レース（第3戦）がもてぎでの最終ラウンドに組み込まれたため、土曜日と日曜日にそれぞれ予選と決勝が行なわれてシーズンを締め括るという変則的な形となった。土曜のレースを終えた段階では、両クラス共に複数の車両のドライバーに王座のチャンスがある状況だった。

GT500クラス

土曜のレースではGT500のポイントリーダーが交代。5位に入った100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの山本尚貴、牧野任祐組が、4連覇を狙う36号車au TOM’S GR Supraの坪井翔、山下健太組を逆転した。

そしてノーウエイトとなった最終戦の予選では、100号車STANLEYがポールを獲得し2番手に36号車au TOM’Sが続いた。王者を争う2台がフロントロウからスタートし、勝った方がチャンピオン……シリーズの締め括りとしてはこれ以上ないシチュエーションであった。

STANLEYのスタートドライバーである山本は序盤から快調に飛ばし、au TOM’Sの山下に対しリードを広げにかかるが、GT300の車両がストップしたことにより2周目にセーフティカーが出され、一時休戦。再開後は2台がほぼ同じペースで周回し、約0.7秒のギャップで緊張感あるレースを展開した。

GT300のトラフィックが絡んでくると2台はテール・トゥ・ノーズになる場面も。しかしそこは長年ホンダのエースを担ってきた山本。冷静にトラフィックを処理して山下に隙を与えなかった。

ルーティンストップが可能となる18周目を完了した時点で、STANLEY山本はau TOM’S山下との差を2秒以上に広げていた。

22周目を終える頃、この2台は同時にピットイン。この時点でギャップは4秒まで広がっていた。このギャップは如何ともしがたく、山本から交代した牧野は実質のトップでコースに復帰した。そして昨日アウトラップに苦しんだau TOM’Sの坪井はまたしてもアウトラップでペースが振るわず、1周前にピットに入っていた17号車Astemo HRC PRELUDE-GTに追い抜きを許してしまった。

3番手に落ちたau TOM’S坪井は、接触上等で17号車Astemoに仕掛けるもオーバーテイクならず。そのまま3番手を走行していたが、デブリ処理でフルコースイエロー（FCY）が出た際に90度コーナーでGT300の車両に追突してしまい、左フロントのエアロを破損。そしてFCYが解除されるタイミングでは、後方から迫っていた39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supraのサッシャ・フェネストラズと90度コーナーで接触した。ダメージはさらに大きくなり、ガレージイン。これでau TOM’Sの前人未到の4連覇への夢は潰えた。

STANLEYはトップを守り切り、栄光のチェッカーフラッグ。山本、牧野、STANLEY TEAM KUNIMITSU、そしてホンダにとって6年ぶりのGT500タイトルとなった。2位は17号車Astemo、3位は39号車DENSOだった。

GT300クラス

GT300クラスのポールポジションは88号車VENTENY Lamborghini GT3。2番手には前戦ポールの11号車GAINER TANAX Z、3番手には96号車K-tunes RC F GT3が続いた。

K-tunesの新田守男、高木真一組は第7戦オートポリス、第3戦もてぎを連勝してランキング2番手に。一方でポイントリーダーの56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rは17番手に沈んでおり、新田、高木が大逆転王座に俄然近付いた状態でレースを迎えた。

オープニングラップでは88号車VENTENY、11号車GAINERがポジションを維持した一方、96号車K-tunesの新田はライバルのオーバーテイクを許し、7番手まで落ちてしまった。チャンピオンのためには最低でも7番手以上を維持する必要があるK-tunesにとっては、やや厳しい状況となった。

そんな中、9号車PACIFIC ウマ娘 NAC BMWと4号車グッドスマイル 初音ミク AMGがグラベルストップしており、セーフティカー出動。5周目にレースが再開された。

前日のレースでは多くのチームがタイヤ無交換作戦を敢行したが、今回のレースもピットでタイヤを用意していないチームばかり。タイトルを争う96号車K-tunes、666号車seven x seven PORSCHE GT3R EVO、56号車リアライズは17周でピットイン。seven x seven、リアライズ、K-tunesの順でコースに復帰。リアライズはピットでタイトル争いのライバルの前に出ることに成功した。

ピットでポジションを落とすも、激走を見せてライバルをオーバーテイクしていたK-tunes高木。しかしピットレーン速度違反で痛恨のドライブスルーペナルティが科された。250kmという短い距離のレースにおいて、痛すぎるペナルティとなった。

全車がルーティンストップを終えてのオーダーは、666号車seven x seven、87号車OPEN HOUSE Lamborghini GT3、88号車VENTENY、56号車リアライズ、11号車GAINER。このままチェッカーとなればリアライズが王者だが、彼らがここからひとつでもポジションを落とせばseven x sevenのスヴェン・ミューラーにタイトルが転がり込むという、非常に緊迫したシチュエーションであった。

ここからはジェットコースターのような展開だった。56号車リアライズのデ・オリベイラは87号車OPEN HOUSEとバトル中に90度コーナーで接触し、11号車GAINERにも交わされポジションダウン。これで王座はseven x sevenのミューラーの元に……かと思いきや、OPEN HOUSEは左フロントから白煙をあげてペースダウン。今度はリアライズ優勢に変わった。

そして残り3周、ミューラーは88号車VENTENYのダニール・クビアトにオーバーテイクを許し、2番手後退。これで勝負ありと言えた。

リアライズは、VENTENY、seven x seven、GAINERに続く4位チェッカー。チームとデ・オリベイラにとっては4年ぶり、木村にとっては初のGT300タイトルとなった。

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