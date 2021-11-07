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スーパーGT / 第7戦：もてぎ 速報ニュース

スーパーGT第7戦もてぎ決勝順位速報：8号車ARTAが2連勝！　ファイナルラップに首位12号車GT-Rが失速

ツインリンクもてぎで行なわれた2021スーパーGT第7戦の決勝。GT500クラスは8号車ARTA NSX-GT（野尻智紀／福住仁嶺）、GT300クラスは21号車Hitotsuyama Audi R8 LMS（川端伸太朗／篠原拓朗）が勝利を飾った。

スーパーGT第7戦もてぎ決勝順位速報：8号車ARTAが2連勝！　ファイナルラップに首位12号車GT-Rが失速

2021スーパーGT第7戦もてぎ：決勝結果

【GT500クラス】

1. #8 ARTA NSX-GT
2. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
3. #12 カルソニック IMPUL GT-R
4. #17 Astemo NSX-GT
5. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT
6. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
7. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R
8. #36 au TOM'S GR Supra
9. #38 ZENT CERUMO GR Supra
10. #37 KeePer TOM'S GR Supra
11. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
12. #1 STANLEY NSX-GT
13. #64 Modulo NSX-GT
14. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
15. #23 MOTUL AUTECH GT-R

【GT300クラス】

1. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS
2. #55 ARTA NSX GT3
3. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R
4. #88 JLOC ランボルギーニ GT3
5. #25 HOPPY Porsche
6. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
7. #244 たかのこの湯 GR Supra GT
8. #11 GAINER TANAX GT-R
9. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
10. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R
11. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT
12. #34 Yogibo NSX GT3
13. #360 RUNUP RIVAUX GT-R
14. #96 K-tunes RC F GT3
15. #7 Studie PLUS BMW
16. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
17. #35 arto RC F GT3
18. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号
19. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari
20. #6 Team LeMans Audi R8 LMS
21. #50 Arnage AMG GT3
22. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
23. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R
24. #2 muta Racing Lotus MC
25. #65 LEON PYRAMID AMG
26. #87 グランシード ランボルギーニ GT3
27. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
28. #18 UPGARAGE NSX GT3

 
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