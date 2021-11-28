スーパーGT第8戦富士｜決勝順位速報：大波乱のレースで36号車au TOM'Sが逆転王座！
ツインリンクもてぎで行なわれた2021スーパーGT第8戦の決勝。GT500クラスは36 号車au TOM'S GR Supraが優勝し逆転タイトル。GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORTが王座を獲得した。
2021スーパーGT第8戦富士：決勝結果
【GT500クラス】
1. #36 au TOM'S GR Supra
2. #37 KeePer TOM'S GR Supra
3. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
4. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
5. #38 ZENT CERUMO GR Supra
6. #8 ARTA NSX-GT
7. #23 MOTUL AUTECH GT-R
8. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
9. #12 カルソニック IMPUL GT-R
10. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT
11. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R
12. #64 Modulo NSX-GT
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
14. #1 STANLEY NSX-GT
#17 Astemo NSX-GT
【GT300クラス】
1. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT
2. #65 LEON PYRAMID AMG
3. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
4. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
5. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R
6. #25 HOPPY Porsche
7. #244 たかのこの湯 GR Supra GT
8. #11 GAINER TANAX GT-R
9. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R
10. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
11. #34 Yogibo NSX GT3
12. #2 muta Racing Lotus MC
13. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari
14. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
15. #87 グランシード ランボルギーニ GT3
16. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
17. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS
18. #6 Team LeMans Audi R8 LMS
19. #96 K-tunes RC F GT3
20. #35 arto RC F GT3
21. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R
22. #360 RUNUP RIVAUX GT-R
23. #88 JLOC ランボルギーニ GT3
24. #55 ARTA NSX GT3
25. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号
26. #18 UPGARAGE NSX GT3
27. #7 Studie PLUS BMW
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