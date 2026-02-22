本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

スーパーGT
スーパーGT
平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

F1
F1
角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？

F1王者だけが持っている特権とは！？　09年チャンピオンのジェンソン・バトンが明かす

F1
F1
F1王者だけが持っている特権とは！？　09年チャンピオンのジェンソン・バトンが明かす

クアルタラロが新型マシンにフラストレーション爆発！　見せられないジェスチャーかます。チームは「学習プロセス」と強調

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
クアルタラロが新型マシンにフラストレーション爆発！　見せられないジェスチャーかます。チームは「学習プロセス」と強調

2年目のアントネッリ、テスト終えて開幕に向け自信「マシンの感触はかなり良い。去年よりも遥かに準備ができている」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
2年目のアントネッリ、テスト終えて開幕に向け自信「マシンの感触はかなり良い。去年よりも遥かに準備ができている」

今年のF1もすごいぜ！　ドメニカリCEO、新レギュレーションへの懸念払拭に注力「まだ開幕もしてないんだ。パニックにならないで」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
今年のF1もすごいぜ！　ドメニカリCEO、新レギュレーションへの懸念払拭に注力「まだ開幕もしてないんだ。パニックにならないで」

MotoGPブリーラムテスト初日｜アレックス・マルケスが最速マーク。兄マルクは2度転倒……ヤマハ下位に沈む

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト初日｜アレックス・マルケスが最速マーク。兄マルクは2度転倒……ヤマハ下位に沈む
スーパーGT

平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

平手晃平が自身のSNSを更新。今季はスーパーGTにフル参戦しないことを明らかにした。

田中 健一
編集:
Kohei Hirate, #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R

Kohei Hirate, #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R

写真：: Masahide Kamio

　平手晃平が、2026年はスーパーGTへのフル参戦は行なわないことを、自身のSNSで表明した。

　平手は昨年ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラと組み、56号車リアライズ日産メカニックチャレンジGT-Rを駆ってスーパーGTのGT300クラスに参戦した。優勝こそできなかったものの、開幕戦岡山で3位、SUGOで2位に入るなど、全戦でポイントを獲得する高い安定性を発揮し、ランキング2位で終えた。

　ただKONDO RACINGは今季、オリベイラと木村偉織の体制でGT300クラスに参戦することを発表。平手の去就に注目が集まっていた。

　その平手は自身のSNSで、今季のスーパーGTには参戦しないことを明らかにした。

「今シーズンは様々な状況を踏まえ、GTへのフル参戦はしない判断をしました」

　平手はそう書いている。

「24年間、プロとして走り続けてきましたが、、走りたいという気持ちは今も何ひとつ変わっていません」

「今年は“次につなげる一年”と位置づけ、スポット参戦や他カテゴリーも含め、チャンスがあれば挑戦し続けます。必ずサーキットに戻るための時間にします」

「そしてレース活動と並行して、講演会やイベントなどを通じ、若い世代に夢や希望、クルマの魅力を伝える活動も大切に続けていきます」

「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

 
関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ダニール・クビアトのチームメイトは小暮卓史！　JLOCが2026年のスーパーGTドライバーラインアップを発表
More from
田中 健一

テスト最速フェラーリ、しかしあくまで慎重……ルクレール「他のチームは実力を隠している」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
テスト最速フェラーリ、しかしあくまで慎重……ルクレール「他のチームは実力を隠している」

我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
我々は不利な状況に置かれた……アストンマーティンF1、テスト最終日に僅か6周。開幕まであと僅か「やるべきことは非常に多い」

アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日は僅か6周。開幕戦に向け茨の道……ホンダ折原エンジニア「一丸となって解決策を模索」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日は僅か6周。開幕戦に向け茨の道……ホンダ折原エンジニア「一丸となって解決策を模索」
More from
平手 晃平

2戦連続で悔しさ味わった24号車リアライズ。”悪い流れ”を断ち切るのに絶好のポールポジション……平手「チーム一丸となって勝利を掴みにいく」

スーパーGT
スーパーGT
第4戦：富士
2戦連続で悔しさ味わった24号車リアライズ。”悪い流れ”を断ち切るのに絶好のポールポジション……平手「チーム一丸となって勝利を掴みにいく」

悔しくてしょうがない……24号車リアライズの平手、3番手走行中にGT300と不運な接触。しかしタイヤの進化には猛烈な手応え｜スーパーGT第2戦富士

スーパーGT
スーパーGT
第2戦：富士
悔しくてしょうがない……24号車リアライズの平手、3番手走行中にGT300と不運な接触。しかしタイヤの進化には猛烈な手応え｜スーパーGT第2戦富士

今度は“憧れのGT-Rで”GT500クラス頂点へ……平手晃平、日産移籍への想いを語る

スーパーGT
スーパーGT
今度は“憧れのGT-Rで”GT500クラス頂点へ……平手晃平、日産移籍への想いを語る

最新ニュース

平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

スーパーGT
SGT スーパーGT
平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

F1
F1 F1
角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？

MotoGP
MGP MotoGP
ブリーラムテスト
バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？

F1王者だけが持っている特権とは！？　09年チャンピオンのジェンソン・バトンが明かす

F1
F1 F1
F1王者だけが持っている特権とは！？　09年チャンピオンのジェンソン・バトンが明かす