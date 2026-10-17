スーパーGT 第7戦：オートポリス

HRCプレリュードが4戦連続でポールポジション獲得。逆転王者に向け重要なオートポリス決勝は「もてぎ2連戦に繋げるレースにしたい」と往西LPL

HRC PRELUDE-GTが4戦連続となるポールポジションを獲得したスーパーGTのオートポリス戦予選。決勝レースは今季のタイトル獲得に向け、重要な1戦となる。

田中 健一 戎井健一郎

編集: 2026/10/17 12:11

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#17 Astemo HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

オートポリスで行なわれているスーパーGT第7戦。その予選でポールポジションを獲得したのは、64号車Modulo HRC PRELUDE-GTだった。これで64号車は2戦連続のポールポジション、HRC PRELUDE-GTとしては4戦連続でのポールポジション獲得となった。

HRC（ホンダ・レーシング）四輪レース部の徃西友宏LPL（ラージ・プロジェクトリーダー）は、日曜日の決勝レースを、もてぎでの最終2連戦に繋げられるようにしたいと語った。

今シーズンのスーパーGTは、開幕直後はトヨタのGR Supra勢が速さを見せていた。しかしここ数戦は、HRC PRELUDE-GTが上位を独占しており、勢力図が逆転したようにも感じられる。

確かにポールポジションを獲得したのは、サクセスウェイト0kgの64号車Modulo HRC PRELUDE-GTだったが、ランキング2番手でサクセスウェイト90kgの17号車Astemo HRC PRELUDE-GTが予選2番手に入っており、ランキング首位の36号車au TOM’S GR Supra（予選8番手）と互角以上の走りを見せたと言える。

このことは非常に重要。もてぎでの最終2戦は、初戦がハーフウェイト、シーズン最終戦はノーウェイトでのレースとなる。今回互角の戦いができれば、ホンダ陣営としては最終2戦に大きな期待を抱くことができる。

「いよいよ残り3レースです。今回のオートポリスは、最大サクセスウェイトかつ3時間レースという長丁場になります。ランキングを争う上では特に重要です。しかもオートポリスは戦略もタイヤマネジメントも難しいコースなので、難易度の高いレースになります」

予選後に往西LPLはそう語った。

「今回はブリヂストンタイヤを履くプレリュードの4台は、50kgのサクセスウェイト＋燃料リストリクターダウンという条件になりましたので、ランキング上位を争う他社のライバルと同一条件で戦うレースになります」

「今日の予選では、ダンロップタイヤを履く64号車が前戦SUGOに続き連続でポールポジションを獲得し、プレリュードとしても4戦連続でのポールポジション獲得となる、素晴らしい走りを見せてくれました。ダンロップタイヤさんは、今シーズン限りでGT500への参戦を一旦お休みされるので、残り3戦は非常に重要な局面だと思いますので、この流れを明日のレースでもなんとか維持できればと思っています」

長谷川彰大テクニカルディレクターも、今回の予選結果を次のように振り返る。

「64号車が軽量（のサクセスウェイト）を活かして結果を残してくれたのは良かったと思います。去年のオートポリスでも良い結果（2位）が出ていますので、明日もしっかり走り切って欲しいです」

なお往西LPL曰く、ブリヂストンユーザーの4台は、タイヤ戦略など異なる部分はいくつかあったため、予選結果に差が生じたということのようだ。

「ブリヂストンタイヤ勢は、4台それぞれタイヤ選択も含めて色々と状況が異なっていました」

「セットアップとタイヤのマッチングによって、特定のセクターで少しロスしてしまったという話があるので、そういうことが積み重なって大きな差になっているんだと思います」

「セクター2は、100号車（STANLEY HRC PRELUDE-GT）がブリヂストン勢の中で最速でした。でもセクター3では8号車（ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT）や16号車（ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT）が速かったり……各セクターごとに速い／遅いがあったんです」

「練習走行では最後アタックできなかったので、ちゃんと新品タイヤで走れた人と、探りながらアタックした人の差が出たのかもしれません」

「それでも、同じ条件で走っている他社のライバルに対して、今日は互角以上の良い走りをしてくれたと思っています」

なおプレリュード勢の中で唯一Q1敗退となった8号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTは、ターン1でロスがあったのが理由であり、その他のセクターでは速さを見せていたため、決勝での巻き返しに期待が持てると語る。

「8号車はQ1で、タイヤの影響やウォームアップの問題もあったかと思うんですが、1コーナーでタイムロスしてしまいました。しかし残りのセクターではしっかりと走れていました。明日は今日の課題にしっかりと対応して、レースに備えて準備していきたいです」

逆転でのチャンピオン獲得に向け、ここからの3戦は非常に重要になる。前述のとおり、ライバルと同一条件で走り好結果を残せれば、その期待も高まる。

「明日は長距離のレースです。不確定要素も大きいですし、展開も荒れる可能性があります。しかも給油リストリクターの要素も加味され、ロングランペースとの戦いになります」

そう往西LPLは言う。

「ホンダ／HRCとしては、明日のレースのゴール時にどのポジションでプレリュード勢がゴールできるかというところが、シリーズの争い的にも最重要だと捉えています。ここ数戦は接戦が続いているので、ミスが許されない……しっかり戦って、最後のもてぎでの2連戦にしっかりと繋げられるように、明日の準備をしっかり進めていきたいなと思います」

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