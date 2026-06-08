ル・マン24時間レースを完全無料生中継のABEMA、豪華出演者を発表。総勢12人の実況・解説陣が集結！
2026年のル・マン24時間レースを全編にわたって完全無料生中継するABEMAが、総勢12人の実況・解説陣を発表した。
動画配信サービスのABEMAは、6月13日（土）から14日（日）にかけて開催される2026年のル・マン24時間レースを全編にわたって完全無料生中継を実施。今回、その中継に出演する実況・解説陣が発表された。
フランスのサルト・サーキットを舞台に開催されるル・マン24時間レースは、世界三大レースのひとつに数えられ。1923年の初開催から100年以上の歴史を誇る。世界耐久選手権（WEC）の一戦に組み込まれ、近年は最高峰のハイパーカークラスにトヨタをはじめ、フェラーリやポルシェ、キャデラックなど世界中の自動車メーカーがワークス参戦。激戦を繰り広げている。
このレースを24時間連続で無料生中継するのは国内初となるが、放送を盛り上げるゲストとして、モデル・実業家として活躍する「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギーや、タレントの沢口愛華が出演する。
またトヨタのドライバーとしてレースを走る平川亮の妹であり、自身も全日本ラリー選手権や女性限定レース「KYOJO CUP」などで活躍する現役レーシングドライバーの平川真子選手もゲストとして登場する。加えて、モデルでタレントの天沢なな（#Mooove!）、羽瀬レイナ、貝賀琴莉、真島なおみの出演も決定。番組内では4名がレーシングスーツ姿を披露する特別企画を実施する。
レースの実況・解説陣は総勢12名。世界三大レースすべてに参戦した経験を持つ中野信治がABEMAでの初モータースポーツ解説となるほか、ル・マン出場経験を持つ松田次生、飯田章、山西康司といったレジェンドドライバーに加え、現役ドライバーとして活躍する中山雄一や佐藤万璃音も登場する。
放送は日本時間の6月13日（土）22時30分よりスタート。細な放送内容やタイムライン、各出演者の登場時間については、後日ABEMAモータースポーツ公式Xで順次発表されるという。
■実況：増田隆生、辻野ヒロシ、辻歩、布施宏倖（テレビ朝日）
■解説：中野信治、松田次生、飯田章、山西康司、中山雄一、佐藤万璃音、桃田健史、田中健一
■ゲスト：マギー（ABEMA モータースポーツアンバサダー）、平川真子、沢口愛華、天沢なな（#Mooove!）、羽瀬レイナ、貝賀琴莉、真島なおみ
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