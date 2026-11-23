WEC

激震！ ステランティスがモータースポーツ活動中止。プジョーはWEC即時撤退、シトロエンとオペルも今季限りでフォーミュラE撤退に

ステランティス・グループは大規模なコスト削減策の一環として、すべてのファクトリーモータースポーツプログラムを段階的に中止することを決めた。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/23 23:41

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#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

写真：: JEP

世界有数の自動車メーカーであるステランティス・グループは、モータースポーツ活動を終了することを決定。プジョーはWEC（世界耐久選手権）から即時撤退し、シトロエンとオペルも2027年シーズン終了後にフォーミュラEから撤退することになった。

ステランティスは月曜日、仏サトリーにあるモータースポーツ部門全体を縮小・廃止すると発表した。これにより、欧州で運営されているすべてのワークスプログラムが影響を受ける。今回撤退を免れるのは、カスタマー向けのラリープロジェクトであるランチアのみ。一方、2027年にNASCARカップシリーズへ参戦するダッジのプログラムも、ステランティス北米が独立して運営しているため影響を受けない。

ステランティスはモータースポーツ部門の代表者を交えた臨時の労使協議会を複数回開催した後、大ナタを振るう決定が正式に発表された。

当初は、すべてのワークス参戦プログラムが即時終了すると予想されていた。しかしステランティス傘下のブランドであるシトロエンとオペルは、Gen4初年度シーズンが終わる2027年7月まで、フォーミュラEへの参戦を継続することが認められる。

Theo Pourchaire, Opel GSE Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

今回の発表のタイミングは驚きをもって受け止められている。オランダに本社を置く同グループは、2027年シーズンに向けて、各レースプログラムに多額のリソースを投入していたからだ。

WECでは、プジョーがLMH車両の9X8に大規模なアップデートを施し、長年抱えてきたマシンの弱点を解消してトップ勢との差を縮めようとしていた。V6エンジンを搭載するハイパーカーは開発がかなり進んでおり、冬の間にも欧州で複数回のテストが予定されていた。その最中に、ステランティスの取締役会が選手権からの撤退を決定した。

プジョーは2027年に向けたドライバーラインアップの編成も完了していた。マルテ・ヤコブセンがマクラーレンへ移籍し、ストフェル・バンドーンとテオ・プルシェールもチームを離れてフォーミュラEに参戦することになったため、チーム内外から複数の新ドライバーを獲得していた。

同様に、シトロエンとオペルも、ステランティスがレギュレーションに沿った完全新設計のパワートレインを開発するなか、フォーミュラEのGen4時代の開幕に向けて準備を進めていた。現在シトロエンとして活動しているチームは、マセラティのブランド名で参戦していた前身時代も含め、すでに数年間フォーミュラEで戦っている。一方、オペルは来年、まったく新しいチームとして選手権に参戦する予定だった。

ステランティスの取締役会は以前、DSが撤退する計画を受けて、オペルのフォーミュラE参戦を承認していた。既存チームと提携するのではなく、オペルがゼロから運営体制を構築するためのリソースも提供していた。

オペルは元ジャガーのエースドライバー、ミッチ・エバンスを獲得し、プルシェールとコンビを組ませる予定だった。一方、シトロエンにはニック・キャシディとジャン-エリック・ベルニュという2人のトップドライバーが在籍。この2人は、来季プジョーのハイパーカープログラムにも参戦する予定だった。

Gen4向けの完全新設計パワートレインを開発するために必要なリソースを考えれば、ステランティスはフォーミュラE参戦に長期的なコミットメントをしていたはずだった。しかし、新たな規則サイクルが始まってわずか1年で、選手権から撤退することになる。

ステランティスの決定は、自動車業界が電動化技術への投資を回収するのに苦戦している時期に下された。欧米にまたがる同グループも近年、数百億ドル規模の損失を計上した多くの自動車メーカーの一つだ。中国での販売低迷や米国の関税も、中国の純電気自動車メーカーやテスラとの競争が激化するなかで従来型自動車メーカーの苦境に拍車をかけている。

ステランティスはモータースポーツを強力に支援してきたメーカーの一つだった。しかし今回の撤退は、メーカーの支援を受けたワークスプログラムが、拡大と縮小を繰り返す性質を持つことを改めて示している。

来年、マクラーレンとフォードがWECの最高峰クラスに加わるものの、ハイパーカークラスに参戦するメーカー数は8社のままとなる。アルピーヌはプジョーに先立ち、数ヵ月前に撤退を発表していた。

フォーミュラEも大きな影響を受ける。ステランティスは同選手権を支える主要メーカーの一つだった。来年すぐに影響が出ることはないものの、2028年のグリッドは、最大24台のフルグリッドではなく、わずか20台になる可能性がある。

現在シトロエンとして運営されているチームには、今後も存続の可能性が残されている。同チームの参戦権はステランティスではなく、モナコ・スポーツ・グループ（MSG）が保有しているためだ。一方、オペルの参戦権はステランティスが保有している。

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