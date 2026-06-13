2026年のル・マン24時間レースがスタート。BMWの20号車が首位浮上、トヨタ勢も順調にポジション上げる
伝統のル・マン24時間レースが今年もスタート。長時間の戦いの火蓋が切って落とされた。20号車BMWが首位に立っている。
Start: #12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Louis Deletraz, Will Stevens, Norman Nato, #15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor
写真：: Rainier Ehrhardt
2026年のル・マン24時間レースがスタートした。
ポールポジションからスタートした15号車BMW M Team WRTは、元F1ドライバーのケビン・マグヌッセンがスタートドライバーとしてマシンに乗り込んだ。2番グリッドには12号車Cadillac Hertz Team JOTA、3番グリッドには35号車Alpine Endurance Teamが並んだ。トヨタ勢は7号車（マイク・コンウェイ）が14番手、8号車（セバスチャン・ブエミ）が15番手からのスタートである。
スタート直後に先頭に飛び出したのはウィル・スティーブンスが乗る12号車キャデラック。20号車BMWのレネ・ラストが2番手に上がった。ただBMWのペースが良いようで、20号車がすぐにキャデラックを抜き、首位に立った。
トヨタ勢はペースが良く、前を行くマシンを次々にオーバーテイク。7号車と8号車がランデブー走行をしながら順調に順位を上げている。チーム代表の小林可夢偉はレース前に、レースペースには自信があると語っており、この後どんなレース展開を見せるのか、気になるところだ。
2026年のル・マン24時間レースは、日本時間の6月14日（日）23時にフィニッシュを迎える。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
ラッセル復活のポールポジション獲得！ ハミルトン僅差で2番手フロントロウ｜F1バルセロナ-カタルニアGP
F1バルセロナ-カタルニアGP 予選速報｜ラッセルがハミルトン抑えポール。アロンソ母国で最下位
2026年のル・マン24時間レースがスタート。BMWの20号車が首位浮上、トヨタ勢も順調にポジション上げる
クシュ・マイニが独走で優勝。ハータF2初表彰台を目前に痛恨のコースオフ｜F2バルセロナ
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。