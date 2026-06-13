2026年のル・マン24時間レースがスタート。BMWの20号車が首位浮上、トヨタ勢も順調にポジション上げる

2026年のル・マン24時間レースがスタートした。

ポールポジションからスタートした15号車BMW M Team WRTは、元F1ドライバーのケビン・マグヌッセンがスタートドライバーとしてマシンに乗り込んだ。2番グリッドには12号車Cadillac Hertz Team JOTA、3番グリッドには35号車Alpine Endurance Teamが並んだ。トヨタ勢は7号車（マイク・コンウェイ）が14番手、8号車（セバスチャン・ブエミ）が15番手からのスタートである。

スタート直後に先頭に飛び出したのはウィル・スティーブンスが乗る12号車キャデラック。20号車BMWのレネ・ラストが2番手に上がった。ただBMWのペースが良いようで、20号車がすぐにキャデラックを抜き、首位に立った。

トヨタ勢はペースが良く、前を行くマシンを次々にオーバーテイク。7号車と8号車がランデブー走行をしながら順調に順位を上げている。チーム代表の小林可夢偉はレース前に、レースペースには自信があると語っており、この後どんなレース展開を見せるのか、気になるところだ。

2026年のル・マン24時間レースは、日本時間の6月14日（日）23時にフィニッシュを迎える。