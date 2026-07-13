BMWの15号車がフェラーリ51号車抑え、僅差の逃げ切り優勝。トヨタは厳しいレースに｜WECサンパウロ6時間

世界耐久選手権（WEC）第4戦サンパウロ6時間レース』の決勝は、BMW MチームWRTの15号車BMW MハイブリッドV8（ケビン・マグヌッセン／ラファエル・マルチェロ／ドリス・ヴァントール）が総合優勝を果たした。

4番グリッドからスタートした15号車は、レース序盤から上位争いを展開。しかし残り2時間を切ったところでピットストップを終えた直後、アウトラップでヴァントールがオーバーランを喫し、51号車フェラーリにオーバーテイクを許してしまった。

だがBMWの15号車は、戦略の違いにより、燃料搭載量が少なかったフェラーリ51号車に対してラストピットで給油時間を短縮することができたこともあり、再び首位に返り咲くことができた。

ヴァントールは無線で体調不良を訴えていたが、幸い深刻な事態にはならず。レース終盤には雨も落ち始め、ウエット宣言がされ滑りやすいコンディションとなったものの、ヴァントールが無事に15号車をフィニッシュまで導いた。

15号車のドライバー3人にとっては、これがWEC最高峰クラスでの初優勝となった。

最終的に2位となったフェラーリ51号車との差はわずか2.2秒差だった。3位はキャデラック12号車、4位はキャデラック38号車、5位はフェラーリ83号車だった。

レース最終盤、5番手を争っていたBMW20号車とフェラーリ50号車がターン2で接触。20号車は6番手、接触でスピンした50号車は8番手でチェッカーを受けたが、20号車に5秒加算のペナルティが科された結果、007号車アストンマーティンが6位に。50号車が7位、20号車が8位となった。

BMWはイモラで20号車が勝利し、ル・マン24時間レースでも20号車がトヨタ勢と激戦を繰り広げた末に2位。3レース連続で好成績を残している。

一方、トヨタ勢は今回厳しいレースウィークとなった。予選でのアタック妨害によるグリッド降格ペナルティもあったトヨタ7号車は12位。8号車は序盤にジェネシス17号車から接触を受け、長時間の修復作業を行なったため17位でレースを終えた。

LMGT3クラスは、レーシング・チーム・ターキー・バイ・TFの34号車コルベットが優勝。チームWRTの69号車BMWが2位となった。