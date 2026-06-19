トヨタの水素燃料マシン、2030年のル・マン24時間に間に合う？　中嶋一貴「すごく期待を抱く技術だと思う」

2026年のル・マン24時間レースの直前、同シリーズを統括するFIA（国際自動車連盟）とACO（フランス西部自動車クラブ）は、2030年以降のWECハイパーカークラスのレギュレーションの方向性を発表した。

この中では、水素をエネルギー源とする車両が参戦できるようにする可能性もついても言及されていた。この頃に水素エネルギーのレーシングカーが、ハイパーカーと対峙するようなパフォーマンスを発揮することができるのだろうか？ ル・マン24時間レースの際に水素燃料を使ったプロトタイプマシンのデモ走行を担当した、トヨタ・レーシングのチームディレクターを務める中嶋一貴に話を聞いた。

2030年からのWECハイパーカークラスは、これまで別々の規格で作られたにもかかわらず同じクラスの車両として参戦してきたLMH車両とLMDh車両の規則を統一する方向で調整が進められている。またこのハイパーカークラスには、水素を燃料とするマシンも参戦できるようにする方向性であるようだ。

水素エネルギーを使うプロトタイプマシンの最先端を走っていると言えそうなのが、トヨタである。トヨタはスーパー耐久などでは既に水素燃料を使うマシンを走らせ、今年のル・マン24時間レースの際にはLMHマシン”TR010”のモノコックをベースとした水素燃料を使うプロトタイプ車両『TR LH2 Racing Prototype』のデモ走行を披露した。

水素燃料を使うレーシングカーのフィーリングはどんなモノなのだろうか？ デモランを担当した中嶋一貴は、「ガソリン車と遜色ない部分と、違う部分がある」と語った。

「2030年のレギュレーションに関しては、まだ骨子とも言えないようなモノが発表されただけなので、詳細はこれから詰められていく段階なのかなと思っています」

そう中嶋は言う。

「水素に関しては、今回実際に乗せてもらいました。エンジンのフィーリングはガソリン車と遜色なく……良い意味で違う部分もあるなと感じました。すごく期待を抱かせてもらえる、そんな技術だなと思っています」

「ただ同時に、実際に運転させてもらったことで、液体水素に関わるところの取り回しとか、インフラとか、解決しなければいけない課題がたくさんあるということも改めて実感しました。そういう技術をこれから開発していかなきゃいけませんし、レギュレーションもその開発の進み具合によって出来ていくんだと思います。そういう難しさもありますから、まだまだスタート地点ですね」

「ただ将来に向けて、そういう目標というか、そういうことができるという期待があることも間違いありません。トヨタとしてそこにどうコミットしていけるかということを判断するのはまだまだ時期尚早ですが、個人的にはすごく期待したい技術だと思います」

もしトヨタが2030年から水素エネルギー車両でハイパーカークラスに参戦するとなれば、しっかりとしたパフォーマンスを発揮できるマシンを開発できると思うか？ そう尋ねると、中嶋は「非常にチャレンジング」と語った。

「正直に言って、非常にチャレンジングだと思います。間に合いそうですと言うには、まだ全然早いという段階だと思っています」

「ただ将来に向けて技術を鍛えていくという意味では、可能性もあって期待もできる……そういう大きなテーマだと思うので、個人的には成し遂げられたら素晴らしいと思っています」

なお実際にドライブすると、水素の方が綺麗な音がするように感じると、中嶋は明かす。

「ハイパーカー（TR010）のエンジンをベースに作ってもらっているので、音はTR010と同じです。少なくとも音圧とか、音量とかは、同じレベルのレーシングエンジンだなという感じだと思います」

そう語る中嶋は、アイドリング時に違いを感じたらしい。

「個人的に思うのは、アイドリングとか暖機運転をしている時の音は、水素の方が綺麗な音がするかなと思います。これ、聞き比べないと分からないくらいなんですけど、水素が綺麗に燃えていそうな音がしますよ」

「音がね、本当にちょっとだけ違うんですよ。感覚としては燃え方の音……という感じです」

「燃料が違うからそうなのか、適合が違うからそうなのか、それは僕にはわかりません。でも、そういう違いがあるかなと思います」

今年のル・マン24時間レースで4年ぶりの総合優勝を成し遂げたトヨタ。中嶋曰く「ル・マンで勝つために技術にこだわってやっていくんだという強い気持ちを持って、チーム全員が努力してきた」という。将来に向けた技術という意味では、水素はまさにうってつけのように思えるが、さてどうなるだろうか？