F1

ホンダF1のPU生誕地、さくら市『道の駅きつれがわ』でアストンマーティンF1マシンの展示イベント実施が決定。温泉もあるぞ！

栃木県さくら市で、アストンマーティンのF1マシンを展示するイベントが実施されることが決まった。

編集: 2026/11/10 8:53

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Aston Martin AMR26

写真：: Aston Martin

F1の2026年最終戦であるアブダビGPが開催される週末、さくら市の『道の駅きつれがわ』に、アストンマーティン・ホンダのAMR26（ショーカー）が展示されることになった。

今シーズンからアストンマーティンと組み、F1に正式復帰を果たしたホンダ。そのパワーユニット”RA626H”は、すべて栃木県さくら市にあるHRC Sakuraで作られ、レース中にはこのHRC Sakuraのミッションコントロールルームでリアルタイムでデータをチェックする。

つまりさくら市は、ホンダF1生誕の地とも言える。

そのためさくら市では例年、HRCで生み出されたF1マシンやパワーユニット／エンジン、その他レーシングカーを展示するイベントを実施してきた。そして今年は、『道の駅きつれがわ』にアストンマーティン・ホンダのAMR26（ショーカー）が展示されることになった。『道の駅きつれがわ』でF1マシンが展示されるのは、今回が初めてだという。

期日は12月5日と6日の2日間、午前9時から午後6時（小雨決行／荒天中止）まで。今季のF1最終戦アブダビGPが開催される週末である。入場は無料とのことだ。

今季はここまで、苦戦が続いているアストンマーティン・ホンダ。しかし、徐々に光るところも見せられるようになってきている。

最終戦ではどんなパフォーマンスを見せるのか……そんな想いを馳せつつ、『道の駅きつれがわ』にアストンマーティン・ホンダのF1マシンを見に行ってみてはいかがだろうか？

ちなみに『道の駅きつれがわ』は、様々なグルメはもちろんのこと、温泉やサウナ、キャンプなども楽しめるという。F1マシンを見てひと風呂！ というのもアリかもしれない。

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