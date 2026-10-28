F1 アメリカGP

ペレス、キャデラックF1との契約を複数年延長「今後3年間全力で取り組んでいく」

キャデラックF1が、セルジオ・ペレスとの契約を3年間延長した。

編集: 2026/10/28 15:30

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Sergio Perez, Cadillac

写真：: Clive Mason／Getty Images

キャデラックF1は、セルジオ・ペレスとの契約を複数年延長。少なくとも2029年まで、チームで走ることを発表した。

今季からF1への参戦を開始したキャデラックは厳しい戦いを強いられており、第18戦アメリカGPまでを消化した時点で、まだ1ポイントも獲得できていない。そして来シーズンのラインアップがどうなるかということも大いに注目されてきた。

そんな中キャデラックは、ペレスの母国GPであるメキシコシティGP直前に、ペレスとの契約延長を発表した。

「キャデラックF1チームのプロジェクトは初日から、僕が心から信じてきたプロジェクトだ。この取り組みを継続することは、この1ページの自然な流れだと思う」

そうペレスは語った。

「F1チームをゼロから築き上げるのは、時間とたゆまぬ努力、そして忍耐が必要だ。共に成し遂げている進歩は、この上なくやりがいのあるモノだ。まだまだやるべきことはたくさんあるけど、今後3年間全力で取り組んでいく」

またキャデラックF1チームのダン・タウリスCEOもこう語った。

「F1で競争力のあるチームを構築することは長期的な道のりであり、チェコ（ペレスの愛称）の才能とリーダーシップを確保することで、初年度に築いた強固な基盤の上にさらに発展させていくために必要な、継続性とコミットメントを得ることができる」

「我々は共に、チームを前進させ、グリッド上位を目指すという次の段階に集中していく」

なお今季ペレスのチームメイトを務めるバルテリ・ボッタスは、複数年契約を締結していると見られているものの、まだ来季の契約が明言されていない。しかもペレスとのパフォーマンス差が大きいため、今季限りで契約が終了となるのではないかという噂が絶えない。

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