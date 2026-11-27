F1 カタールGP

F1カタールGP FP2速報｜赤旗中団2回で異例の13分延長。アントネッリが2セッション連続のトップタイム。セッション終盤ハミルトンにトラブル

アンドレア・キミ・アントネッリが、F1カタールGP初日2回のフリー走行を、いずれもトップタイムで終えた。

田中 健一

編集: 2026/11/27 18:14

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Pierre Gasly, Alpine

写真：: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

F1カタールGPのフリー走行2回目が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがFP1に続きトップタイムをマークした。2番手にはジョージ・ラッセルが続き、メルセデス勢が1-2となった。いずれもタイムが出にくいはずのミディアムタイヤで記録したものであり、ライバルにとっては驚異であろう。

3番手と4番手にはマクラーレン勢、その後方レッドブル、フェラーリ、レーシングブルズ勢と、トップ10はチームごとに2台ずつが並んだ。

ただ中団グループ上位はアウディやアルピーヌも僅差で続いており、引き続き激戦の入賞争いとなりそうだ。

アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソは19番手、ランス・ストロールが20番手。ストロールは何度もコース外に飛び出すシーンがあり、マシンの仕上がりが心配されるところだ。

なお途中2度の赤旗中断があったため、セッションは13分間延長された。そのうち1回はアルピーヌのピエール・ガスリーがグラベルにハマったことによるもので、コース脇の看板を破壊するシーンもあった。

またセッション最終盤には、フェラーリのルイス・ハミルトンのマシンにトラブル発生。コース脇にマシンを停めた。

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