サインツJr.、FP1での暴言についてアントネッリから謝罪を受けたと明かす「彼は本当に良い奴だ」　CE交換により10グリッド降格決定

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1ベルギーGPのフリー走行1回目で、ウイリアムズのカルロス・サインツJr.に邪魔されたとして「バカなんじゃないか？」と無線で罵った。これについてサインツJr.は、アントネッリから謝罪されたことを明らかにした。

ベルギーGPのFP1で、アントネッリは前にスロー走行しているサインツJr.がいることに気付いた。アントネッリはアタック中だったがそれを一旦中止すると、サインツJr.のマシンに近付き、無線でも「サインツだ、なんてバカなんだ！」と叫んだ。

これについてサインツJr.も無線で次のように語った。

「アントネッリは何をしようとしていたんだ？ 分からないよね」

「彼は僕にマシンをぶつけようとしてきた。なぜだか分からないよ」

しかし土曜日の朝、サインツJr.は偶然アントネッリに会ったという。そしてその時、アントネッリは無線での発言について謝罪したようだ。

「今朝、僕らは偶然にも同じような時間に起きたみたいなんだ」

サインツJr.は予選後にそう語った。

「それでエレベータで偶然会った。僕は『調子はどうだい？』と声をかけたんだ」

「彼は本当に良い奴だった。彼はただ、FP1のことについて謝ってくれた。そして『あの時はついカッとなってしまった。リプレイを見たけど、FP1だし重要なラップじゃなかったし、そんなに邪魔にはなっていなかった。そしてあの時ちょっと感情的になってしまった』と言ってくれる」

「会った途端に、面と向かってそう言ってくれるなんて、本当に素晴らしい人だなと思った。だから彼には感謝するしかないし、今後の活躍を祈るばかりだ」

サインツJr.曰く、フリー走行では技術的な問題により、1周あたり0.3〜0.5秒のタイムロスがあったらしい。しかし予選ではこれが解決。チームメイトのアレクサンダー・アルボンを上回り、予選15番手となった。

「問題の原因が分かったのは嬉しい」

そうサインツJr.は語った。

「しかしその原因をうまく説明できないのは残念だ。だから、引き続き調査する必要がある」

サインツJr.はレッドブルのアイザック・ハジャーがパワーユニット交換を行なうことでグリッド最後尾に落ちるため、14番グリッドに繰り上がる予定だった。しかしサインツJr.もパワーユニットのコントロール・エレクトロニクスを交換することになったため、10グリッド降格が決定。グリッド最後列に回ることになるとみられる。