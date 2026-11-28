F1 カタールGP

フェラーリ大惨事、カタールGP初日は出遅れ……ルクレールはフロアに大ダメージ「とにかく最初から最後まで、ずっと遅かった」

フェラーリはF1カタールGPの初日に苦しんだ。シャルル・ルクレールはFP2の序盤にフロアにダメージを負い、交換することを強いられた。

Filip Cleeren

編集: 2026/11/28 0:34

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1カタールGPの初日は「非常に、非常に難しい」1日だったと嘆いた。序盤のスピンは、SF-26のグリップ不足を如実に物語っていた。

FP1で下位に沈んだフェラーリ勢は、FP2でも鳴りを潜め、トップ4チームの中で最下位となる7番手と8番手。最速だったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）から1秒以上、レッドブルやマクラーレンにも0.5秒ほど差をつけられた。

しかもFP2序盤、ルクレールがターン7でスピンを喫したことでも状況がさらに悪化した。このスピンでルクレールのマシンのフロアには大きなダメージが及び、フロアパネルをごっそり交換せざるを得なかった。

ルクレール曰く、スピンする以前にルサイル・インターナショナル・サーキットの悪名高い縁石でダメージを負っていたという。そしてスピンによってグラベルトラップに突っ込んでしまったことで、ダメージが拡大してしまったのだ。

「本当に、本当に難しいセッションだった」

ルクレールはそう説明した。

「ベストのラップタイムは、FP2の最初のラップだったと思う。その後はなかなかタイムを縮めることができなかった。もちろん、ミディアムタイヤであまり周回することができなかった。縁石でフロアを損傷してしまったから、修理のためピットインしなければいけなかったんだ」

「スピンしたことで、状況はさらに悪化してしまった。それでフロアを交換することにした。そのせいでかなりの時間を失ってしまった」

フェラーリのスポーティングディレクター、ディエゴ・イオヴェルノも、ルクレールのマシンに及んだダメージについて語った。

「スピンした後、フロアに明らかな損傷が得られた。データからもそれが確認できたので、彼には走行を終えてピットに戻るように指示した。修理するのは不可能だったから、フロアを交換した。その後も車体周辺に小さな損傷があったが、大きな問題はなかった」

ただルクレールは、ダメージがなかったとしてもパフォーマンスが足りなかったと指摘する。チームメイトのルイス・ハミルトンも同様に苦しんでいたことが、その何よりの証拠だ。

「正直に言うと、これ（フロアのダメージ）が遅かった理由ではない。今朝のFP2の最初のラップから最後のラップまで、とにかく非常に遅かった。何が異常値なのかを理解するのは、非常に難しい」

そうルクレールは語った。

本来ルサイル・インターナショナル・サーキットは、フェラーリのマシン特性に合うだろうと見られていた。しかしそれとは真逆。チームはデータを精査し、解決策を探ろうとしている。

「何か異常値を見つけ出す必要がある」

そうルクレールは言う。

「現時点では何が原因なのかハッキリとは分からない。明日の状況を好転させるために努力を続ける」

「全体的にペースがとても悪かった。燃料が少ない時も多い時も……通常は燃料が多い時は僕らにとっての強みなんだけど、今日は全くペースがなかった。状況を劇的に改善するために、具体的に何をすればいいのか、今のところ見当もつかない」

なおFP2終盤にはハミルトンがパワーユニットのトラブルに見舞われ、コース脇にストップするシーンがあった。ただこの時ハミルトンが使っていたのは古いパワーユニットであり、初日を終えた段階で新しいモノに載せ替える予定であったため、それほど大きな問題にはならないとルクレールは言う。

「かなり古いパワーユニットを使っていたので、この後は心配する必要はないと思う」

「もちろん、マシンが止まってしまうのは決して気持ちの良いモノではない。でもシーズン終盤にこのようなフリー走行のセットアップで走行していたことを考えると、時間の問題だったんだ」

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