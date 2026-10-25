F1 アメリカGP

ルクレール、波乱起きがちなターン1でハミルトンとの接触回避へ。過去には「お互い一線を越えていた」と認める

フェラーリのシャルル・ルクレールは、過去のレース中にチームメイトのルイス・ハミルトンとのバトルで一線を越えたことがあったと認めた。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/25 11:15

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

フェラーリのシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンは、F1アメリカGPの決勝をそれぞれ4番手と5番手からスタートするが、ルクレールは、両ドライバーともスタート直後のターン1に進入する際の「越えてはならない一線」を理解していると語っている。

ルクレールは予選でチームメイトを上回ったが、自身とハミルトンの両方がシーズンを通して時折、度を超した走りをしていたことを認めている。

その一例が、今年のイタリアGPでの出来事だ。フェラーリの母国レースのオープニングラップで、ハミルトンがターン1のイン側に飛び込んだ際、2人は接触した。ルクレールはターン2でもラインを譲らず、チームメイトをコース外へと押し出した。ハミルトンは4番手から10番手まで順位を落とした後、6番手まで挽回。一方、ルクレールはわずか2周目にクラッシュし、レースをリタイアした。

ハミルトンは当時、この状況を厳しく批判し、「ここではルールが存在しない。これについては対処する必要がある」と語っていた。

ルクレールも「今回は確かに、僕たちはやりすぎた。ターン1ではルイスが仕掛けてきて、その後のターン2では、僕はできる限りタイトにコーナーを曲がろうとした。でも、それだけでは不十分だった。ここであんなことをするのはよくない」と認めていた。

サーキット・オブ・ジ・アメリカズのターン1は、コース幅も広く、ラインが交錯することも多い。スタート直後に複数台の接触が起こることも珍しくないコーナーだ。

フェラーリの2台が近い位置から並んでそんなターン1に向かうことになる中、ルクレールは、互いにアグレッシブな動きを仕掛けることはないとファンに約束した。

チームがターン1での最初の攻防について何らかのルールを設けたのかと尋ねられると、ルクレールはふたりに求められていることを明確に説明した。

「いや、どこを越えてはいけないのかは分かっている。今年は何度か、僕が一線を越えたこともあれば、ルイスが越えたこともあった。そういうことは、もう起きてほしくないんだ」

フェラーリのふたりにとって、チームワークも決勝で重要な要素となる。

「もちろん、いつだって重要だ。ただここのようなサーキットでは、シンガポールのようにペースを落としたり、チーム全体で何かをしたりといった戦略はないと思う。でも、どこであろうと、お互いに接触を避けることは大切だよ」

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