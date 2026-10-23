F1 アメリカGP
クリスチャン・ホーナーの恐ろしい体験談……「全く経験がなかったからね」 RBPT初勝利に感無量
元レッドブル代表のクリスチャン・ホーナーは、レッドブルの自社製パワーユニット開発を立ち上げた時の経緯、そして初優勝を成し遂げた今の心境を語った。
Alex Harrington
編集: 2026/10/23 9:01
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Christian Horner, Red Bull Racing
写真：: Zak Mauger / Motorsport Images
かつてレッドブルのチーム代表を務めていたクリスチャン・ホーナーは、ゼロからパワーユニット（PU）開発チームを立ち上げるのは、とてつもなく恐ろしい経験だったと振り返った。しかしその組織を立ち上げてから僅か1年後、ホーナーはチームを離れることになった。
ホーナーは2025年のF1イギリスGP直後に、レッドブルのチーム代表を解任された。成績不振はもとより、チーム内で起きた数々の論争が、そのきっかけとなったと言われる。
しかしそれまでホーナーは、チーム代表以外にもある重要な役割を担っていた。それは、ホンダがF1引退を決断した後、フォードとパートナーシップを組んで構築してきたパワーユニット開発部門、いわゆるレッドブル・パワートレインズをしっかりとした組織として完成させ、そしてパフォーマンスの高いPUを開発させることだった。
そのレッドブル・フォードのPUは今季ついにデビュー。そしていきなり高いパフォーマンスを発揮している。PUのうちエンジンは、FIAの測定によれば今季最強。またバーレーンGP in マレーシアではシーズン初勝利を手にすると、シンガポールでも勝ってみせた。
「レッドブル在籍中における、間違いなく最大の挑戦だった。何もないところからスタートしたんだからね」
ホーナーはそう語った。
「まさにゼロからのスタートだった。エンジンが達成した数々のマイルストーン、製造施設の建設、ピストンの製造やシリンダーの削り出しなど、プロジェクトに注ぎ込まれた情熱は、驚くべきものだった」
「我々には、エンジンを製造したという経験が全くなかった。本当に恐ろしい経験だった」
そして参戦1年目ながら勝利を手にしたことを「誇りに思う」とホーナーは語った。
「1年目、しかも16戦目でそのPUが勝ったのを見て、大きな満足感を覚えた。本当に誇りに思う。チームのメンバー、彼らが成し遂げたこと、達成したことを、心から誇りに感じている」
「F1史上最も複雑なエンジンのレギュレーションで、ゼロからエンジンを開発し、はるかに経験豊富なチームやメーカーを打ち負かすことの難しさは、多くの点で過小評価されがちだからだ」
フェルスタッペンはここ2戦連続で勝利しているだけでなく、イタリアGP以降5戦連続での表彰台獲得。獲得ポイントでも221ポイントとなり4番手……3番手ルイス・ハミルトン（フェラーリ）とは8ポイント差、3番手ジョージ・ラッセル（メルセデス）とは17ポイント差にまで近づいた。
フェルスタッペンのシーズン後半の激烈な追い上げが、昨年に続き披露されている。
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