F1

ボルトレト、同世代のアントネッリ＆ハジャーの大活躍にも冷静「20年後、僕らがどこにいるのかな」

アウディのガブリエル・ボルトレトは、同世代のライバルであるアンドレア・キミ・アントネッリやアイザック・ハジャーが好結果を手にする中、将来に大きな期待を抱いている。

Roberto Chinchero

編集: 2026/10/27 7:07

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Gabriel Bortoleto, Invicta Racing and Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

写真：: Simon Galloway / Motorsport Images

ガブリエル・ボルトレト（アウディ）は、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）やアイザック・ハジャー（レッドブル）が、F1で初めての表彰台を獲得するのを見守ってきた。彼らはボルトレトにとって、幼少期から競い合ってきた長年のライバルである。

しかしボルトレトは、ライバルたちが先に成功を掴んでいるのを見ても焦っていない。アウディと共に、トップにたどり着けると自信を持っているのだ。

2025年にF1デビューを果たしたボルトレト。当時のチームはキック・ザウバーで、翌年（つまり2026年）からアウディのワークスチームになることが決まっていた。

そして同じ年にデビューしたのが、アントネッリとハジャーである。ボルトレトの1年目の最高成績は、メキシコシティGPの5位。一方でアントネッリとハジャーはいずれも表彰台を獲得した。

そして2026年、ボルトレトはアウディのワークスチームのドライバーとなったが、アウディがF1に挑戦するのがこれが初めてであり、上位争いに加わることができずにいる。対するアントネッリは勝利を手にしただけではなく、堂々のチャンピオン候補。次のメキシコシティGPで2ポイント手にすれば、タイトルを手にすることになる。ハジャーもレッドブル昇格を果たし、度々表彰台を獲得している。

成績だけ見れば、ボルトレトはふたりに大きな差をつけられている感がある。しかしそれでも、今はアウディでの仕事に集中し、数年後にトップ争いに加わることができるチーム作りに携わっている。

「彼らは僕と同じ世代で、表彰台に上がっているドライバーたちだ」

ボルトレトはアントネッリとハジャーについてそう語った。

「彼らとはずっと、レースで競い合ってきた。ジュニアカテゴリーでは彼らと互角に戦えたし、自分の実力も分かっている。でも焦らずにじっくりと進めていく必要がある。誰もがそれぞれの道を進むものだ……20年後、みんながどこにいるか見てみようじゃないか」

ボルトレトは「互角に戦えた」と謙遜するが、2024年のFIA F2でチャンピオンに輝いたのは、アントネッリでもハジャーでもなく、ボルトレトである。

F1にデビューするのは、ボルトレトにとって幼い頃からの夢だった。それは叶えたが、今や別の基準で自分自身を成長させていかなければいけない。

「F1に参戦できて、本当に嬉しい」

そうボルトレトは付け加えた。

「ずっと抱いてきた夢への第一歩だ。同時に、ジュニアカテゴリーで勝ってきた自分が、F1でトップ争いに加われないというのが分かっているのが辛い。もう2年近くそんな状況だ。今はポイントを獲得するのが目標だけど、それを受け入れるのは簡単なことではないんだ」

しかしボルトレトはモチベーションを失っているわけではない。なにより、アウディの将来性に期待しているからだ。

ボルトレトはアウディのことを、他のチームにステップアップするための踏み台とは考えておらず、チームが勝利を争うチームへと成長していく過程で、その一員であり続けたいと願っている。

「僕にモチベーションをもたらし、前に進めてくれているのは、僕が携わっているプロジェクトがあるからなんだ」

そうボルトレトは語る。

「今のポジションに留まることを目指しているチームじゃない。毎年確実に成長し、明確な長期的な目標を持っているチームだ。いつか振り返った時に、これまでの経験の全てが、自分たちを頂点に導いたと実感できる、そんな日が来ることを願っている」

ボルトレトは、アウディの将来において重要な役割を担うことを期待されていると自覚している。しかし彼はそれを、プレッシャーではなく誇りと捉えている。

「誇りはあるよ。プレッシャーは感じていない」

そうボルトレトは語った。

「苦しい時期もあるだろうし、勝てない時もあるだろう。だからこそ、自分のメンタル面やドライバーとしてのスキルを磨き続けなければいけない。アウディが勝利を掴むチャンスを与えてくれる日、勝利を掴むマシンとエンジンを与えてくれる日が必ず来るだろう。そう遠くないうちに実現すると思う。その時、自分の実力を発揮できるように準備しておかなければいけない」

ボルトレトは、アウディの将来に大きな期待を抱いている。そしてF1の勢力図は、急速に移り変わる可能性があることも承知している。

「今のところ、ハジャーとキミは間違いなくチャンピオンになるという究極の目標に近づいている。でも、1年後には全てが変わるかもしれない。何が起きるか分からないからね。僕はただ、ベストを尽くし続けるしかないんだ」

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