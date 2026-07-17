全開区間の長いスパを新PUでどう攻略する？　首位フェルスタッペンも昨年より約5秒遅いペース｜F1ベルギーGP フリー走行1回目

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F1イギリスGPのFP1最速は、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）だった。

田中 健一
編集:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　F1ベルギーGPのフリー走行1回目が行なわれ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。

　今年もF1は、伝統のスパ・フランコルシャンにやってきた。1周もストレートも長く、全開で走る高速コーナーも多いスパ・フランコルシャンは、各チームにとってエネルギーマネジメントが特に大変なサーキットである。そのためこのフリー走行1回目は、データを収集する上でも実に貴重なセッションと言える。

　なおアストンマーティンのフェルナンド・アロンソのマシンには、リザーブドライバーのジャック・クロフォードが乗り込んだ。アストンマーティンとしては次戦以降アップデートが入るため、ここで新人の起用義務を消化しようというところだろう。

　セッション開始早々に各車がコースイン。ほとんどのドライバーがハードタイヤやミディアムタイヤを履く中、今回パワーユニット交換によりグリッド降格ペナルティを受けるアイザック・ハジャー（レッドブル）のみソフトタイヤでコースインした。

　セッション前半はそのハジャーが1分47秒778でトップタイムを記録。ミディアムタイヤを履いたチームメイトのマックス・フェルスタッペンが、0.081秒という僅差でこれに続いた。

　マクラーレンのランド・ノリスは、リヤに空力計測用の装置を装着して走行。ミディアムタイヤで1周、ソフトタイヤで1周してピットに戻った。なおこのノリスもPU交換によってグリッド降格を受ける予定だ。

　セッション開始から30分ほどが経過した頃、各車が2セット目のタイヤを投入。ハジャーは決勝に向けて硬めのタイヤを残すためか、2セット目にもソフトタイヤを選択した。

　そんな中速さを見せたのがフェルスタッペン。1分47秒070を記録して首位に立った。そしてその後方にはフェラーリの2台が続いた。

　その後ペースを上げてくるチームはなく、早くもロングラン走行に移行。10周ほど連続走行をしたマシンが複数いた。

　セッション残り2分を切ったところで、マクラーレンのオスカー・ピアストリのマシンがスローダウン。どうやら油圧に問題が生じたようだ。

　ピアストリは一旦ケメルストレートエンドのコース脇にマシンを止めたが、その後走行を再開。ただチームからは「問題があるからゆっくり走るように」と指示を受け、ピットを目指した。

　結局トップタイムはフェルスタッペン。トップタイム1分47秒070だった。ただこのトップタイムは、昨年のFP1よりも5秒ほど遅いものであった。ルイス・ハミルトンが2番手、シャルル・ルクレールが3番手に続き、もう1台のレッドブルであるハジャーは4番手だった。

　その後方にはオスカー・ピアストリ（マクラーレン）、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）、ランド・ノリス（マクラーレン）、ジョージ・ラッセル（メルセデス）の順となった。ベスト・オブ・ザ・レストはレーシングブルズとアウディの2チームも争う展開だ。

　アストンマーティン・ホンダは今回も苦しい展開。ランス・ストロールは首位フェルスタッペンから5.8秒遅れの21番手、クロフォードは6.1秒遅れの22番手だった。

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