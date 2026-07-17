F1ベルギーGP FP1速報｜フェルスタッペンが首位発進、フェラーリ勢が2〜3番手に続く。アストンマーティン・ホンダは首位から5.8秒遅れ

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レッドブルのマックス・フェルスタッペンが、F1ベルギーGPのフリー走行1回目でトップタイムをマークした。

田中 健一
編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing

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写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

　F1ベルギーGPのフリー走行1回目が行なわれ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが1分47秒070でトップタイムを記録した。

　2番手にはルイス・ハミルトン、3番手にはシャルル・ルクレールと、今回もフェラーリ勢が速さを見せている。レッドブルのアイザック・ハジャーが4番手。

　5〜8番手には、マクラーレン勢とメルセデス勢が続いた。

　アストンマーティン・ホンダ勢はランス・ストロールが首位から6秒近く遅れての21番手。フェルナンド・アロンソに代わってステアリングを握ったジャック・クロフォードは、さらに1秒遅れた22番手だった。

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