F1ベルギーGP FP1速報｜フェルスタッペンが首位発進、フェラーリ勢が2〜3番手に続く。アストンマーティン・ホンダは首位から5.8秒遅れ
レッドブルのマックス・フェルスタッペンが、F1ベルギーGPのフリー走行1回目でトップタイムをマークした。
Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
F1ベルギーGPのフリー走行1回目が行なわれ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが1分47秒070でトップタイムを記録した。
2番手にはルイス・ハミルトン、3番手にはシャルル・ルクレールと、今回もフェラーリ勢が速さを見せている。レッドブルのアイザック・ハジャーが4番手。
5〜8番手には、マクラーレン勢とメルセデス勢が続いた。
アストンマーティン・ホンダ勢はランス・ストロールが首位から6秒近く遅れての21番手。フェルナンド・アロンソに代わってステアリングを握ったジャック・クロフォードは、さらに1秒遅れた22番手だった。
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