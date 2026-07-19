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F1ベルギーGP決勝速報｜アントネッリが完勝今季6勝目。ラッセルは痛恨の1周目リタイアで無得点

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、F1ベルギーGPで優勝。フェラーリのシャルル・ルクレールが、徹底抗戦したが2位だった。

田中 健一
編集:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

　F1ベルギーGPの決勝レースが行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが優勝。今季6勝目を挙げた。

　そのアントネッリと今季のタイトルを争うチームメイトのジョージ・ラッセルは、1周目にフェラーリのルイス・ハミルトンと接触してスピン。グラベルトラップに捕まってしまい、痛恨のリタイアとなった。

　2位にはフェラーリのシャルル・ルクレール。3位にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが入った。

　ハミルトンはラッセルとの接触の責任を問われて5秒のタイム加算ペナルティを受けたが、追い上げて4位フィニッシュ。ただピットストップの際にクルーを撥ねてしまったため、レース後に審議されることになっている。

　マクラーレンのオスカー・ピアストリが5位だった。

　ベスト・オブ・ザ・レストはアウディのガブリエル・ボルトレトで8位だった。

　アストンマーティン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが2周遅れの19位でフィニッシュ。ランス・ストロールはクラッチのトラブルがありリタイアとなった。アストンマーティンには、次戦ハンガリーGPデ待望のアップデートが投入される。

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