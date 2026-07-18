F1ベルギーGP予選速報｜アントネッリがPP獲得。フェルスタッペン＆レッドブル、チームプレイも及ばず2番手

F1ベルギーGPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得した。

2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが続いた。フェルスタッペンはチームメイトのアイザック・ハジャーのスリップストリームを存分に使ってのアタックだった。3番手はランド・ノリス（マクラーレン）だった。

驚きだったのはレーシングブルズのアービッド・リンドブラッドで、Q2では上位チームの一角に分け入ってQ3に進出。Q3の最終アタックでは、セクター1で全体ベストとなる速さを発揮するなど、驚かせた。

アストンマーティン・ホンダ勢は21番手フェルナンド・アロンソ、22番手ランス・ストロールと最下位に沈んだ。

なおノリスやハジャーなど、複数のドライバーがパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティを受けることが決まっている。