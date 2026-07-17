F1ベルギーGP FP2速報｜ガスリーが大クラッシュで赤旗中断。最速はアントネッリ……アストンマーティン勢は5秒以上の遅れ
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、F1ベルギーGPのFP2で最速タイムをマークした。
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
F1ベルギーGPのフリー走行2回目が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが1分45秒944でトップタイムをマークした。
2番手にはマクラーレンのランド・ノリス、3番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、4番手にはフェラーリのルイス・ハミルトンが続いた。
アストンマーティン・ホンダ勢は、ランス・ストロールが1分51秒131、フェルナンド・アロンソが1分51秒418と、ライバル勢に大きな差をつけられた。
なおセッション最終盤、アルピーヌのピエール・ガスリーがクラッシュ。赤旗中断となった。
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