F1 アメリカGP

【動画】ハースF1×GODZILLA！ アメリカGP版と日本GP版を比較

ハースとゴジラがコラボレーションした特別カラーリング。

編集: 2026/10/20 6:12

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Haas F1 x GODZILLA

写真：: Motorsport.com / Japan

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