F1 アメリカGP
ゴジラとのコラボレーション再び。ハース小松代表「新たなファン層をF1に繋げる機会になるはず」
映画『ゴジラ-0.0』公開直前、今週末のF1アメリカGPで再びハースとゴジラのコラボレーションが実施される。新作ではキングギドラも登場するらしいが、小松代表の好きな怪獣は決まった？
田中 健一
編集: 2026/10/20 6:03
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Haas F1 x GODZILLA
写真：: Motorsport.com / Japan
再びゴジラとタッグを組むハースF1。小松礼雄代表は、「F1を新たなファン層と繋げる機会となるはず」と語った。
ハースF1は今年の日本GPで、ゴジラとのコラボレーションを実施。これは、11月に公開されるゴジラの新作映画『ゴジラ-0.0』の公開に向けたものであった。そして公開日直前となるアメリカGPでも、ゴジラとのコラボレーション・リバリーを施されたハースF1のマシンが走ることになっていた。
日本GPで走ったマシンに描かれたゴジラは、シルエットでの表現だった。しかし今回アメリカGPで走るマシンのカラーリングは、『ゴジラ-0.0』の劇中に登場するゴジラがしっかりと描かれ、ゴジラが吐く熱線、そしてエネルギーの象徴とも言える青白色があしらわれている。
なお『ゴジラ-0.0』の日本での公開は11月3日、全米での公開は11月6日となっている。
このマシンのカラーリングのみならず、Tシャツやパーカーなど、様々なアイテムも用意されるという。
「日本GPで東宝およびゴジラと共に作り上げたマシンを、大変誇りに思っています。そして我々のホームレースであるオースティンで”怪獣王”を再びお迎えできることを嬉しく思っています」
小松代表はそう語った。
「F1において新たな領域を切り開くべく、新たなカラーリングを発表しました。これは我々にとって、非常に誇らしいことです。ファンの皆さんが求めるコンテンツをより多く貞享し、F1を新たなファン層と繋げる機会となるでしょう」
「ゴジラはまさに象徴的なキャラクターであり、このパートナーシップがアメリカで再び実現することは、チームにとってもファンの皆様にとっても、特別なものとなるでしょう」
東宝の大田圭二チーフ・ゴジラ・オフィサー（CGO）も、今回のコラボレーションについてこう語った。
「日本GPでの共同企画が成功し、この秋にもハースF1チームとコラボレーションを実現できることを、大変光栄に思います」
「日本GPでは、世界のモータースポーツの頂点で常に限界に挑戦し続けるチームと、世界中のファンを魅了し続けるキャラクターであるゴジラとの強力なシナジーが、並外れた反響を生み出しました」
「シーズンが終盤に差し掛かり、戦いが激化する中、アメリカGPではこのパートナーシップによって、新たなレベルの興奮をお届けできると確信しています」
「11月には新作映画『ゴジラ-0.0』の公開が控えています。ますます勢いを増すゴジラと、世界の舞台で常に限界を打ち破り続けるチームとの、このダイナミックなコラボレーションに、皆様の期待を膨らませていただければ幸いです」
なお日本GP前にインタビューした際、「ゴジラ映画で好きな怪獣は？」と尋ねたところ、小松代表はあまりゴジラには詳しくないようで「これから勉強します」と語っていた。最新作『ゴジラ-0.0』には、ライバル怪獣として”キングギドラ”が登場するらしいが……小松代表の”好きな怪獣”は決まっただろうか？
Haas F1 x GODZILLA
写真: Motorsport.com Japan
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