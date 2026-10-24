F1 アメリカGP

またもトラックリミット違反多発。しかし速いのは跳ね馬……今季3勝目に向けて視界よし。フェルスタッペンが続く｜F1アメリカGPフリー走行3回目

サーキット・オブ・ジ・アメリカズを舞台に行なわれているF1アメリカGP。そのFP3ではルイス・ハミルトン（フェラーリ）がトップタイムをマークした。

田中 健一

編集: 2026/10/24 18:50

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Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

F1第18戦アメリカGPのフリー走行3回目が行なわれ、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。フェラーリの今回の速さはホンモノのようだ。

FP3開始次の気温は27度、路面温度41度。天候は晴れであった。

セッション序盤は、アルピーヌ勢とキャデラック勢がコースインしたものの、それ以外のマシンは静観。比較的静かな時簡帯が続いた。そんな中でアルピーヌのピエール・ガスリーが、1分37秒592を記録した。

セッション開始から10分が経過すると、コース上が少し賑やかになった。フェラーリのハミルトンはいきなりソフトタイヤを履き、1分36秒716を記録して首位に立った。ただミディアムタイヤのガスリーよりも0.145秒速いだけのタイムであった。

案の定ハミルトンのタイムはすぐに上回られてしまい、レーシングブルズのリアム・ローソンが1分36秒243。マクラーレンのランド・ノリスが1分36秒066を記録して首位に立ったかと思われたが、これはターン12でトラックリミット違反があり、タイム抹消となった。

やはりというか速さを見せたのはレッドブルのマックス・フェルスタッペンで、ミディアムタイヤながら1分35秒702を記録。ハミルトンに1秒以上、この時点で2番手のオスカー・ピアストリ（マクラーレン）に0.5秒以上の差をつけてみせた。

とはいえこのフェルスタッペンのタイムも安泰ではない。ハミルトンが2回目のアタックで大きくペースを上げ、1分35秒561を計測してタイムシートの首位に立った。

フェルスタッペンはやり直しアタックでセクター1は全体ベスト。しかしセクター2ではシフトに不満を訴えてペースを落とし、アタックを途中で諦めた。

ハミルトンを上回ったのはチームメイトのシャルル・ルクレール。ハミルトンとは異なり、ミディアムタイヤを履いてセッション序盤の走行を行なった。最初の2回のアタックではトラックリミット違反がありタイムを計測できていなかったが、3度目の正直といった感じで1分35秒127を記録。メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリもこれに続いたが、0.3秒遅れた。

セッションが残り20分という頃から、2セット目のタイヤを使うマシンが出始めた。

2セット目のソフトタイヤを使ったアントネッリが1分35秒015で首位に立ったかに見えたが、これもターン9でトラックリミット違反がありタイム抹消。フェルスタッペンがソフトタイヤで1周をまとめ、1分35秒061で首位に立った。

ただ今回好調なのはフェラーリ勢。ハミルトンがこの週末初めて1分35秒を切る1分34秒893を記録すると、ルクレールが1分34秒810を計測……ただターン10でスタップはあったことでコース外に出てしまっており、やはりタイム抹消となった。

結局ハミルトンのタイムを上回る者はおらず、予選前最後のフリー走行を最速で終えた。2番手は0.168秒差でフェルスタッペンだった。

ルクレールは3番手。最後トラックリミット違反でタイムを計測できなかったためミディアムタイヤでのタイムでこの位置につけた。ソフトタイヤでタイムを計測できていれば1-2は確実だったがず……今回のフェラーリの速さはホンモノのようだ。

メルセデス勢が4番手と5番手。マクラーレンはオスカー・ピアストリが6番手、ランド・ノリスが8番手。この2台の間には、アウディのニコ・ヒュルケンベルグが入り、中団勢から大きく抜け出す形となった。

9番手にはアルピーヌのピエール・ガスリー。レッドブルのアイザック・ハジャーは初日に続いて苦戦し、フェルスタッペンには0.8秒差をつけられた10番手となった。

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは16番手。ただ9番手がスリーとのタイム差は0.5秒ほどであり、その差の中に8台のマシンがひしめく大混戦である。ランス・ストロールは18番手であった。

この後はいよいよ決勝レースのスターティンググリッドを決める予選。日本時間の25日（日）朝6時から行なわれる。なおこのFP3でもトラックリミット違反によってタイム抹消となるラップが数多く、予選ではいかに1周をまとめ上げられるかが鍵となるかもしれない。

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