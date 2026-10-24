F1 アメリカGP

マクラーレン、今後前進するための”一歩”。マシンの新たな方向性を探るアップデートへの期待

マクラーレンのランド・ノリスは、F1アメリカGP初日を7番手で終え、ライバルたちから一歩遅れていると語った。

Stuart Codling

公開日時: 2026/10/24 12:13

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Lando Norris, McLaren

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

F1アメリカGPの初日、マクラーレンはランド・ノリスがFP2で7番手、オスカー・ピアストリが8番手と、メルセデスやフェラーリ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンからコンマ3秒以上離された。

「車を速くするためには、完璧を目指して必死に努力しなければならないが、完璧は不可能だ」

ノリスは初日を終えてそう振り返った。

「僕たちは一歩遅れている」

シーズン序盤に苦戦したマクラーレンにとって、シーズン中盤にノリスが挙げた2勝は、競争力を取り戻す兆しというより、一時的な好調期だったように見える。

マクラーレンは、アメリカGPでは年内最後となるアップグレードパッケージの最初のコンポーネントを投入した。このパッケージは、今回のレースからラスベガスGPにかけて段階的に投入される予定だ。

シーズン中盤までに、マクラーレンはMCL40を改良し、高速コーナーでは最速クラスのマシンに仕上げていた。しかし、ストレートでのスピードと低速コーナーでのパフォーマンスは依然として課題であり、挙動が神経質な点も改善されていない。開発では、理論上のパフォーマンスを引き出すだけでなく、ドライバーがその潜在能力を十分に発揮できるほど扱いやすいマシンにすることも求められている。

「どのコーナーでも、まさにナイフエッジの状態なんだ」と、ノリスはシンガポールGPで語っていた。

「マシンを正確に狙った範囲内で走らせなければならないし、あらゆる場面でマシンに無理をさせる必要がある。マシンに仕事を任せることができない。フロントに任せることも、リヤに任せることもできない。フロントを無理に働かせ、リヤにも無理をさせなければならないんだ」

「それほど集中力と技量を必要とする運転をしなければならない。全力でマシンを操り続けなければならず、コクピットの中で求められる努力の大きさによって、精神的にも消耗する」

「難しすぎるんだ。予選で何周も続けてうまく走ることが不可能になってしまう。だからこそ、ハンガリー、オランダ、スペインでポールポジションを獲得できたとき、僕たちがどれほど素晴らしい仕事をしたのか、そしてそれがどれほど報われたと感じられたのかが分かる」

Lando Norris, McLaren

Photo by: Angela Weiss / AFP via Getty Images

低速コーナーでのパフォーマンスは、空力だけで決まるものではない。ノリスは多くのドライバーよりも柔軟なドライビングスタイルを持っているが、それでもマシンには一定の特性が求められる。彼は他のドライバーよりも浅い角度でエイペックスに進入し、スロットルとブレーキを同時に操作しながらマシンを曲げていく。コーナリング中にフロントタイヤが横方向のグリップを得る瞬間を鋭く感じ取る能力に優れており、それを利用してマシンの向きを変えていくのだ。

しかし、サスペンションにアンチスクワット（加速時にリヤが沈み込むのを抑える）やアンチダイブ（ブレーキング時にフロントが沈み込むのを抑える）を強く効かせる設計が主流になっていることは、彼にとって不利に働く。こうしたジオメトリーは空力性能を安定させる一方で、前後の各アクスルを通してドライバーがグリップの変化を感じ取るのが難しくなってしまう。

その感覚が失われると、ドライバーはマシンのフロントにもリヤにも信頼を置けなくなる。昨年、シーズン序盤に苦戦していたノリスのパフォーマンスが、マクラーレンがノリス向けに異なるフロントサスペンションのジオメトリーを開発した後、劇的に向上したのもそのためだ。

こうした背景を踏まえれば、マクラーレンがオースティンでの最新アップデートにおいて、フロントサスペンション周りのジオメトリー変更を優先し、ディフューザー周辺の空力パーツ形状も見直したことは驚きではない。

アップグレードの次の段階はサンパウロGPで導入される見込みで、製造スケジュール次第ではラスベガスGPにも追加の改良が投入される。

今後のレースでマシンに搭載される新パーツは、8月下旬のオランダGPから9月第1週のイタリアGPまでの間に設計承認を受け、現在は生産工程を進んでいる。一方、マクラーレンの設計部門は、それ以降、2027年型マシンの開発に全面的に集中している。

チーム関係者によると、マクラーレンは4月にバーレーンGPとサウジアラビアGPが中止となって生じた空白期間に、新たな空力開発の方向性を見いだしたという。シーズン開幕時に採用していたコンセプトよりも、最終的には高いパフォーマンス上限を実現できるとの判断だった。

これはF1では比較的よくあることで、特にレギュレーションが新しくなったサイクルでは珍しくない。しかし、アップグレードパッケージを投入しても、すぐにラップタイムが大幅に向上しなければ、開発が失敗したと結論づけてしまいがちだ。エンジニアリングの観点からすれば、それは単に新しい開発の基準を確立するプロセスにすぎない。

マクラーレンはアゼルバイジャンGPの週末に、新しい空力コンセプトの第1段階を投入した。大幅に形状を変更したサイドポッドに加え、ディフューザー周辺、フロア前縁、リヤサスペンションのフェアリングに設けられた整流用パーツの形状も大きく見直された。

チームはアップデートへの期待を慎重に管理し、投入直後からラップタイムが大幅に改善するとは考えていないことを強調していた。

その後、いくつかの状況が重なり、新しい仕様が表面的には効果を発揮していないように見える結果となった。ノリスは燃料噴射系のトラブルに苦しみ、オスカー・ピアストリはレース序盤、マックス・フェルスタッペンとアイザック・ハジャーのレッドブル勢を抑えるのに苦労した。さらに、2度目のセーフティカー解除後のリスタートでタイヤをロックさせ、ポイント圏外へと後退した。

チームはストレートでのスピード不足の少なくとも一部が、メルセデス製パワーユニットの性能を最大限に引き出せていなかったことに起因すると認めた。

「シーズン終盤に向けて、さらにいくつかのアップグレードを投入する予定だ。これらは、バクーで導入したアップグレードによって築いた基盤を発展させるものになる」と、チーム代表のアンドレア・ステラはシンガポールGP後に語った。

「バクーでの進歩は大きなものになるとは想定していなかった。しかし、今回の改良は基盤となるものであり、オースティン以降のレースで投入を始めるいくつかの要素につながっている」

「私にとって最も重要なのは、次のレースでどれほどの競争力を発揮できるかを見ることだ。再び表彰台を獲得できる状態に戻り、パッケージ全体が投入された段階では、優勝争いができることを期待している」

Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

マシンのパフォーマンスを向上させようとするなかで、挙動の不安定さへの対処を迫られているのはマクラーレンだけではない。メルセデスもシンガポールGPでは、最新アップグレードの挙動を理解するために異なる仕様のマシンを2台走らせるほどだった。ただし、同チームはオースティンでは2台ともにアップデートパッケージを採用することを選んでいる。

ノリスがアメリカGPの週末を前に説明したように、F1マシンのアップグレードは予測どおりに進む、単純で直線的なプロセスではない。

「アップグレードは、取り付ければすべてがうまくいくというものではない」と彼は語った。

「性能を最大限に引き出すのが簡単とは限らない。僕たちのマシンは、依然として運転するのが本当に難しいものだったと思う。確かに2勝を挙げたし、表彰台にも何度か上がった。でも、それはほんのわずかな差によるものだった。あのようなマシンでは、同じ結果を安定して出し続けることはできない」

「マシンを運転しやすくし、性能を引き出しやすくするという点でも、改善が必要なんだ」

ライバルたちから一歩遅れていると語ったノリス。この一歩は、今季残りのアップデートで、そして来季に向けて大きく飛躍するための一歩になるだろうか。

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