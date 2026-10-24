F1 アメリカGP

F1アメリカGP FP3速報｜今回はフェラーリが速いぞ！ ハミルトンが最速。中団争いは僅差で、アロンソ16番手。トラックリミット違反にご注意！

フェラーリのルイス・ハミルトンがF1アメリカGPのフリー走行3回目で最速。アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは16番手だった。

田中 健一

編集: 2026/10/24 18:33

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Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Mark Thompson / Getty Images

F1アメリカGPのフリー走行3回目は、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。タイムは1分34秒893だった。

2番手には連勝中のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）、3番手にはシャルル・ルクレール（フェラーリ）というトップ3の顔ぶれだった。

その後方にはメルセデスの2台、マクラーレンのオスカー・ピアストリが続いた。

中団勢首位はアウディのニコ・ヒュルケンベルグで7番手。レッドブルのアイザック・ハジャーは今回大いに苦しんでおり、10番手に沈んだ。

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは16番手。ただ9番手ピエール・ガスリー（アルピーヌ）との差はコンマ5秒であり、中団争いは実に僅差である。ランス・ストロールは18番手だった。

初日はトラックリミット違反によるラップタイム抹消が多発したが、このFP3でも同様に多くのラップタイムが抹消された。予選では、コースを飛び出さずにしっかりとアタックをまとめることが重要になろう。

この後予選は、日本時間の朝6時から行なわれる。

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