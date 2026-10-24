F1 アメリカGP

F1アメリカGP予選速報｜アントネッリがPP獲得でチャンピオン決定にさらに近づく。フェルスタッペン2番手。アロンソQ2進出15番手

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがF1アメリカGPのポールポジションを獲得。アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは予選15番手だった。

田中 健一

編集: 2026/10/24 22:08

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

F1アメリカGPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得。今回のレースで勝てば今季のチャンピオンを決める可能性があるアントネッリが、プレッシャーを感じさせない走りで最速タイムをマークした。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンが2番手、アイザック・ハジャーが3番手。フリー走行までは最速かと思われていたフェラーリ勢は4番手＆5番手となった。

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、Q1を16番手で通過。Q2では15番手となった。ただ他車にグリッド降格ペナルティが科されるため、現時点アロンソは13番グリッドからのスタートとなる見込みだ。

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