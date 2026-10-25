レースレポート
F1 アメリカGP
F1アメリカGP決勝速報｜アントネッリ優勝もタイトル決定ならず。アロンソは好ペース発揮もトラブルで後退16位
F1アメリカGPでアンドレア・キミ・アントネッリが優勝。チャンピオン獲得にさらに大きく近づいた。
田中 健一
編集: 2026/10/25 21:41
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images
アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が、F1アメリカGPで優勝。今季9勝目を挙げた。
ルイス・ハミルトン（フェラーリ）が4位、ジョージ・ラッセル（メルセデス）が8位に入ったことで、アントネッリが今回のグランプリで今季のドライバーズチャンピオン獲得を決めることはなかった。しかしアントネッリは、次戦メキシコシティGPで2ポイント以上獲得すれば、その時点で他のドライバーの成績に関係なく、無条件でチャンピオンが決まることになる。
なお2位はシャルル・ルクレール（フェラーリ）、3位はマックス・フェルスタッペン（レッドブル）だった。
アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、12番グリッドからスタートしたものの、1周目に17番手までポジションを落とした。その後は好ペースで走り、入賞に届くかどうかという走りを見せていたが、レース終盤にフロントウイングにダメージを負ったようで、緊急ピットイン。復帰後は上位勢とも遜色ないペースで走ったが、結局16位でフィニッシュした。ランス・ストロールは15位だった。
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