F1 メキシコシティGP

フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」

メキシコシティGPのフリー走行では好パフォーマンスを発揮していたフェルナンド・アロンソ。しかし予選Q1でトラブルに見舞われ、大きなチャンスを逃したと悔しがった。

田中 健一

公開日時: 2026/11/01 1:14

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1メキシコシティGPの予選Q1でトラブルに見舞われ、マシンをコース脇に停めた。

アロンソは今週末、フリー走行から上位を走っており、今季ここまでの中で最大のチャンスが訪れたと考えられていた。しかしトラブルにより予選下位に沈み、「想像を絶するほど悔しい」と語った。

今週末のアロンソは、まさに絶好調。予選でも最初のアタックを終えた時点でに立ち、他のマシンの走行を待つという立場だった。しかも、そのアロンソのタイムを上回るマシンはなかなか現れなかった。

しかしそんなタイミングで、チームからアロンソに対してマシンをすぐに停めるように指示する無線が飛ぶ。アロンソはダメージの兆候を感じておらず、さらにピットレーン入口まであと少しだったため、走行を続けてピットに戻ろうと提案したが、それでもエンジニアからの指示は「すぐに停めてくれ」だった。

「僕は当時、ピットレーン入口まで100mほどのところにいた。しかしおそらく、ガレージでも対処できないような問題だったのだろう」

そうアロンソは語った。

「コースにいる他のドライバーにとっても、安全性のためにも、マシンを停めるのが最善だと判断してピットの指示に従ったんだ」

アロンソはパワーユニット（PU）に問題があったと指摘。チームは、ERS（エネルギー回生システム）の水圧に問題の可能性がある兆候が見られたと説明した。

トラブルがなければ、今季初の予選Q3進出も可能だったのではないか？ そう尋ねられてアロンソはこう語った。

「おそらく難しかっただろう。でも11番手から13番手くらいのチャンスがあった。良いアタックができれば、Q3を狙えるチャンスがあった可能性もあるけど、それは少し楽観的すぎだと思う」

「きっと13番手か、良くて12番手くらいだっただろう」

アロンソは、後方からの追い上げは難しいだろうと語る。

「みんな、温度のことでとても苦労している。最後尾からスタートすると、前のクルマにピッタリついて走るのは難しいんだ。だからできることはあまりないと思う」

「大きなチャンスを逃してしまったと思う。想像を絶するほど悔しい。でも今年を象徴するような出来事だ」

エルマノス・ロドリゲス・サーキットは、メインストレートが特に長いサーキットとして知られる。今季最高速で苦戦してきたアストンマーティン・ホンダとしては、苦戦する可能性も高いと思われた。そんな中で好パフォーマンスを発揮できている理由を尋ねられると、アロンソはこう語った。

「ここは実はストレートが少ない。ストレートが2本しかないようなモノだ。ターン1にかけてと、ターン4にかけてだけだ。残りはグリップレベルがとても低いから、フルスロットルで走るのはほとんど不可能だ」

「つまり、パワーに関する感度が低いということだ。おそらく、それが理由だと思う」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める

More from

田中 健一





勝たなきゃいけない……ハミルトンとラッセルがフロントロウに並ぶ。初予選平川19番手。アロンソ、トラブルに激怒｜F1メキシコシティGP予選



F1



F1



メキシコシティGP



2 時間前



勝たなきゃいけない……ハミルトンとラッセルがフロントロウに並ぶ。初予選平川19番手。アロンソ、トラブルに激怒｜F1メキシコシティGP予選





F1メキシコシティGP予選速報｜平川Q1突破ならず。アロンソ好調もトラブルで怒り心頭。PPハミルトン、ラッセル2番手……勝利必須のふたりフロントロウ



F1



F1



メキシコシティGP



3 時間前



F1メキシコシティGP予選速報｜平川Q1突破ならず。アロンソ好調もトラブルで怒り心頭。PPハミルトン、ラッセル2番手……勝利必須のふたりフロントロウ





平川亮、F1デビューに向けしっかり慣熟走行19番手。ノリス超僅差でアントネッリに”先着”｜F1メキシコシティGPフリー走行3回目



F1



F1



メキシコシティGP



6 時間前



平川亮、F1デビューに向けしっかり慣熟走行19番手。ノリス超僅差でアントネッリに”先着”｜F1メキシコシティGPフリー走行3回目

More from

フェルナンド アロンソ





アロンソの”F1ドライバーのレベルが低い”発言が思わぬ波紋。ローソン主張「そもそも、F1に辿り着くのが難しすぎるのが問題だ」



F1



F1



メキシコシティGP



16 時間前



アロンソの”F1ドライバーのレベルが低い”発言が思わぬ波紋。ローソン主張「そもそも、F1に辿り着くのが難しすぎるのが問題だ」





メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」



F1



F1



メキシコシティGP



22 時間前



メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」





アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」



F1



F1



メキシコシティGP



1 日前



アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」

More from

アストンマーティン





空気が薄いぞメキシコ。パフォーマンスの鍵はターボ……ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがないので、かなり厳しい。でもホンダに限ったことではない」



F1



F1



メキシコシティGP



1 日前



空気が薄いぞメキシコ。パフォーマンスの鍵はターボ……ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがないので、かなり厳しい。でもホンダに限ったことではない」





標高2200mのメキシコ……空気が薄い環境でパフォーマンスを発揮できるかが鍵。ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがない今年、ターボがより重要」



F1



F1



メキシコシティGP



4 日前



標高2200mのメキシコ……空気が薄い環境でパフォーマンスを発揮できるかが鍵。ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがない今年、ターボがより重要」





最初に勝つ時はホンダと共に……アストンマーティンF1現場責任者クラック語る「我々は長期的なパートナー」



F1



F1 4 日前



最初に勝つ時はホンダと共に……アストンマーティンF1現場責任者クラック語る「我々は長期的なパートナー」

最新ニュース





フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 分前



フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」





エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める





勝たなきゃいけない……ハミルトンとラッセルがフロントロウに並ぶ。初予選平川19番手。アロンソ、トラブルに激怒｜F1メキシコシティGP予選



F1



F1 F1



メキシコシティGP



2 時間前



勝たなきゃいけない……ハミルトンとラッセルがフロントロウに並ぶ。初予選平川19番手。アロンソ、トラブルに激怒｜F1メキシコシティGP予選





F1メキシコシティGP予選速報｜平川Q1突破ならず。アロンソ好調もトラブルで怒り心頭。PPハミルトン、ラッセル2番手……勝利必須のふたりフロントロウ



F1



F1 F1



メキシコシティGP



3 時間前



F1メキシコシティGP予選速報｜平川Q1突破ならず。アロンソ好調もトラブルで怒り心頭。PPハミルトン、ラッセル2番手……勝利必須のふたりフロントロウ

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録