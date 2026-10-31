F1 メキシコシティGP
メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」
フェルナンド・アロンソが、メキシコシティGP初日に好ペースを発揮したアストンマーティン・ホンダ。しかしまだ改善の余地があると、ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアが語った。
田中 健一
編集: 2026/10/31 2:59
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Manuel Eletto / Getty Images
F1メキシコシティGPの初日、アストンマーティン・ホンダは特にフェルナンド・アロンソが中団グループ上位を争う速さを見せた。
この初日の走行を終え、ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、「まだ最適化の余地がある」と語った。
メキシコシティGPの舞台であるエルマノス・ロドリゲス・サーキットは、標高2200mの高地に位置しているため、空気が薄い。そのため空力性能にはもちろん、エンジンにもいつもとは違う負荷がかかる。冷却も難しくなるし、燃焼に使う空気を取り込むのも難易度が増す。そのため、他のサーキットとは勢力図が変わる可能性もある。
そんな中アストンマーティン・ホンダは、アロンソがFP1から好ペースで走行。FP1では7番手となり、FP2では12番手……中団チーム上位と遜色ないタイムを計測した。
しかし、FP1でルーキー枠としてドライブしたジャック・クロフォードはトラブルに見舞われた。これはERS（エネルギー回生システム）に問題が生じたためだったという。この影響は、FP2からマシンに乗り込んだランス・ストロールの走行にも及んだ。
「今日のFP1では、ジャック・クロフォード選手のマシンにERS関連のデータ異常を検知したため、セッション途中でマシンを止め、FP2に向けてバッテリーを交換しました」
折原エンジニアはそう説明した。
「限られた時間で作業を完了できたのは、HRCとアストンマーティンF1のメカニック全員のおかげです」
トラブルを除けば好調なペースで走ったように見えるアストンマーティン・ホンダ。しかしまだ最適化の余地があるという。
「このサーキットはパワーユニットにとって厳しい環境であり、予期していたターボラグが見られたため、今日はターボチャージャーの挙動を重点的に確認しました」
「エンジンの燃焼は想定どおりですが、データからはまだ最適化の余地があることが分かっています。明日の予選に向けて、ドライバビリティとターボラグのさらなる改善を進めます」
メキシコシティGPの2日目にはFP3と予選が行なわれる。アストンマーティン、そして特にアロンソは、どんな予選結果を残すのか？ 今季初のQ3進出を目指すことができるだろうか？
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
関連ニュース:
F1岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛
F1フェルスタッペン、メキシコFP2で接触のローソンを批判「シート争いの真っ只中なのに……賢い行動じゃないよ」
F1アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」
F1空気が薄いぞメキシコ。パフォーマンスの鍵はターボ……ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがないので、かなり厳しい。でもホンダに限ったことではない」
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 今回のフェラーリは速いぞ！ ハミルトン、自身はトラブルに見舞われるも「今週末のマシンは本当にいい」
More from
田中 健一
岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛
F1
F1
メキシコシティGP
1 時間前
岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛
フェルスタッペン、メキシコFP2で接触のローソンを批判「シート争いの真っ只中なのに……賢い行動じゃないよ」
F1
F1
メキシコシティGP
2 時間前
フェルスタッペン、メキシコFP2で接触のローソンを批判「シート争いの真っ只中なのに……賢い行動じゃないよ」
アロンソ好調12番手、中団トップも見えた！？ フェルスタッペンとローソンが不必要な”同士討ち”。ルクレール2セッション連続最速｜F1メキシコシティGP FP2
F1
F1
メキシコシティGP
3 時間前
アロンソ好調12番手、中団トップも見えた！？ フェルスタッペンとローソンが不必要な”同士討ち”。ルクレール2セッション連続最速｜F1メキシコシティGP FP2
More from
フェルナンド アロンソ
アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」
F1
F1
メキシコシティGP
15 時間前
アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」
下位の一部のドライバーのレベルは低い！ アロンソ、メキシコでも主張を繰り返す「誰のことを言っているのか、僕らは皆分かっている」
F1
F1
メキシコシティGP
23 時間前
下位の一部のドライバーのレベルは低い！ アロンソ、メキシコでも主張を繰り返す「誰のことを言っているのか、僕らは皆分かっている」
F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪
F1
F1
アメリカGP
4 日前
F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪
More from
アストンマーティン
空気が薄いぞメキシコ。パフォーマンスの鍵はターボ……ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがないので、かなり厳しい。でもホンダに限ったことではない」
F1
F1
メキシコシティGP
19 時間前
空気が薄いぞメキシコ。パフォーマンスの鍵はターボ……ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがないので、かなり厳しい。でもホンダに限ったことではない」
標高2200mのメキシコ……空気が薄い環境でパフォーマンスを発揮できるかが鍵。ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがない今年、ターボがより重要」
F1
F1
メキシコシティGP
3 日前
標高2200mのメキシコ……空気が薄い環境でパフォーマンスを発揮できるかが鍵。ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがない今年、ターボがより重要」
最初に勝つ時はホンダと共に……アストンマーティンF1現場責任者クラック語る「我々は長期的なパートナー」
F1
F1 3 日前
最初に勝つ時はホンダと共に……アストンマーティンF1現場責任者クラック語る「我々は長期的なパートナー」
最新ニュース
メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」
F1
F1 F1
メキシコシティGP
1 分前
メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」
今回のフェラーリは速いぞ！ ハミルトン、自身はトラブルに見舞われるも「今週末のマシンは本当にいい」
F1
F1 F1
メキシコシティGP
22 分前
今回のフェラーリは速いぞ！ ハミルトン、自身はトラブルに見舞われるも「今週末のマシンは本当にいい」
ボロボロすぎる！ セパンの路面コンディションにライダー酷評「完全に崩壊」「まるでモトクロスコース」
MotoGP
MGP MotoGP
マレーシアGP
45 分前
ボロボロすぎる！ セパンの路面コンディションにライダー酷評「完全に崩壊」「まるでモトクロスコース」
岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛
F1
F1 F1
メキシコシティGP
1 時間前
岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録