F1 メキシコシティGP

メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」

フェルナンド・アロンソが、メキシコシティGP初日に好ペースを発揮したアストンマーティン・ホンダ。しかしまだ改善の余地があると、ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアが語った。

田中 健一

編集: 2026/10/31 2:59

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Manuel Eletto / Getty Images

F1メキシコシティGPの初日、アストンマーティン・ホンダは特にフェルナンド・アロンソが中団グループ上位を争う速さを見せた。

この初日の走行を終え、ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、「まだ最適化の余地がある」と語った。

メキシコシティGPの舞台であるエルマノス・ロドリゲス・サーキットは、標高2200mの高地に位置しているため、空気が薄い。そのため空力性能にはもちろん、エンジンにもいつもとは違う負荷がかかる。冷却も難しくなるし、燃焼に使う空気を取り込むのも難易度が増す。そのため、他のサーキットとは勢力図が変わる可能性もある。

そんな中アストンマーティン・ホンダは、アロンソがFP1から好ペースで走行。FP1では7番手となり、FP2では12番手……中団チーム上位と遜色ないタイムを計測した。

しかし、FP1でルーキー枠としてドライブしたジャック・クロフォードはトラブルに見舞われた。これはERS（エネルギー回生システム）に問題が生じたためだったという。この影響は、FP2からマシンに乗り込んだランス・ストロールの走行にも及んだ。

「今日のFP1では、ジャック・クロフォード選手のマシンにERS関連のデータ異常を検知したため、セッション途中でマシンを止め、FP2に向けてバッテリーを交換しました」

折原エンジニアはそう説明した。

「限られた時間で作業を完了できたのは、HRCとアストンマーティンF1のメカニック全員のおかげです」

トラブルを除けば好調なペースで走ったように見えるアストンマーティン・ホンダ。しかしまだ最適化の余地があるという。

「このサーキットはパワーユニットにとって厳しい環境であり、予期していたターボラグが見られたため、今日はターボチャージャーの挙動を重点的に確認しました」

「エンジンの燃焼は想定どおりですが、データからはまだ最適化の余地があることが分かっています。明日の予選に向けて、ドライバビリティとターボラグのさらなる改善を進めます」

メキシコシティGPの2日目にはFP3と予選が行なわれる。アストンマーティン、そして特にアロンソは、どんな予選結果を残すのか？ 今季初のQ3進出を目指すことができるだろうか？

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