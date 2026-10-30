F1 メキシコシティGP

F1メキシコシティGP FP2速報｜フェルスタッペン、まさかのローソンと接触！？ アロンソも好調12番手。最速はルクレール

F1メキシコシティGPのFP2はルクレールが最速。アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、中団勢最速を争う集団につけている感がある。

田中 健一

編集: 2026/10/30 23:02

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Manuel Eletto / Getty Images

フェラーリのシャルル・ルクレールが、F1メキシコシティGPのフリー走行2回目でトップタイムをマークした。これでFP1に続き2セッション連続でのトップタイムである。

2番手にはマクラーレンのランド・ノリス、3番手にはメルセデスのジョージ・ラッセルが続いた。今回のグランプリで今季チャンピオンを決める可能性があるアンドレア・キミ・アントネッリが4番手だった。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、レーシングブルズのリアム・ローソンと接触するシーンがあり、左側のバージボードを壊した。チームは修復よりも周回数を重ねることを優先。フェルスタッペンは手負いの車両のまま走った。

またフェラーリのルイス・ハミルトンは、マシントラブルによりセッション中盤にマシンを停めている。

中団勢最速は、アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）の7番手。ただ12番手のフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン・ホンダ）までは0.2秒という僅差であり、入賞争いは激戦になりそうだ。

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 岩佐歩夢が堂々5番手。将来に向け好パフォーマンスでアピール。ベスティ3番手も驚異的！｜F1メキシコシティGPフリー走行1回目

More from

田中 健一





岩佐歩夢が堂々5番手。将来に向け好パフォーマンスでアピール。ベスティ3番手も驚異的！｜F1メキシコシティGPフリー走行1回目



F1



F1



メキシコシティGP



3 時間前



岩佐歩夢が堂々5番手。将来に向け好パフォーマンスでアピール。ベスティ3番手も驚異的！｜F1メキシコシティGPフリー走行1回目





F1メキシコシティGP FP1速報｜岩佐歩夢、ミディアムタイヤで好走5番手！ 最速はルクレール。アストンマーティンのアロンソも好調7番手



F1



F1



メキシコシティGP



3 時間前



F1メキシコシティGP FP1速報｜岩佐歩夢、ミディアムタイヤで好走5番手！ 最速はルクレール。アストンマーティンのアロンソも好調7番手





アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」



F1



F1



メキシコシティGP



11 時間前



アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」

最新ニュース





F1メキシコシティGP FP2速報｜フェルスタッペン、まさかのローソンと接触！？ アロンソも好調12番手。最速はルクレール



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 分前



F1メキシコシティGP FP2速報｜フェルスタッペン、まさかのローソンと接触！？ アロンソも好調12番手。最速はルクレール





岩佐歩夢が堂々5番手。将来に向け好パフォーマンスでアピール。ベスティ3番手も驚異的！｜F1メキシコシティGPフリー走行1回目



F1



F1 F1



メキシコシティGP



3 時間前



岩佐歩夢が堂々5番手。将来に向け好パフォーマンスでアピール。ベスティ3番手も驚異的！｜F1メキシコシティGPフリー走行1回目





F1メキシコシティGP FP1速報｜岩佐歩夢、ミディアムタイヤで好走5番手！ 最速はルクレール。アストンマーティンのアロンソも好調7番手



F1



F1 F1



メキシコシティGP



3 時間前



F1メキシコシティGP FP1速報｜岩佐歩夢、ミディアムタイヤで好走5番手！ 最速はルクレール。アストンマーティンのアロンソも好調7番手





アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



11 時間前



アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録