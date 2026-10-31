F1 メキシコシティGP

F1メキシコシティGP FP3速報｜F1デビュー決定の平川亮、まずは19番手。王者王手のアントネッリが0.001秒差で2番手、最速ノリス

急遽F1デビューが決まったハースの平川亮は19番手でF1メキシコシティGPのフリー走行を終えた。首位はマクラーレンのランド・ノリスだった。

田中 健一

編集: 2026/10/31 18:35

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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPのフリー走行3回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスが1分17秒600を記録し首位となった。

今回チャンピオンを決める可能性があるメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、ノリスから0.001秒差で2番手。フェラーリのシャルル・ルクレールが3番手だった。

初日好調だったアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、14番手。中団グループ最速は9番手リアム・ローソン（レーシングブルズ）だった。

急遽このFP3から決勝まで走行を担当することになったハースの平川亮は、他よりも1セット多いタイヤを消費して慣熟走行を重ね19番手となった。この後はいよいよ初めて挑むF1の予選。どんな走りを見せるかが注目である。

なおアウディのガブリエル・ボルトレトとキャデラックのセルジオ・ペレスはトラブルに見舞われ、満足に周回を重ねることができなかった。

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