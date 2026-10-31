F1 メキシコシティGP
F1メキシコシティGP FP3速報｜F1デビュー決定の平川亮、まずは19番手。王者王手のアントネッリが0.001秒差で2番手、最速ノリス
急遽F1デビューが決まったハースの平川亮は19番手でF1メキシコシティGPのフリー走行を終えた。首位はマクラーレンのランド・ノリスだった。
田中 健一
編集: 2026/10/31 18:35
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team
写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images
F1メキシコシティGPのフリー走行3回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスが1分17秒600を記録し首位となった。
今回チャンピオンを決める可能性があるメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、ノリスから0.001秒差で2番手。フェラーリのシャルル・ルクレールが3番手だった。
初日好調だったアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、14番手。中団グループ最速は9番手リアム・ローソン（レーシングブルズ）だった。
急遽このFP3から決勝まで走行を担当することになったハースの平川亮は、他よりも1セット多いタイヤを消費して慣熟走行を重ね19番手となった。この後はいよいよ初めて挑むF1の予選。どんな走りを見せるかが注目である。
なおアウディのガブリエル・ボルトレトとキャデラックのセルジオ・ペレスはトラブルに見舞われ、満足に周回を重ねることができなかった。
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
関連ニュース:
F1平川亮、急転直下でF1デビュー決定。オコンに代わってFP3以降のセッションに参加……詳細は明かされずも「病気が理由ではない」
F1ハース小松代表、“ベアマン高額年俸要求”という一部報道を一蹴「事実とまったくかけ離れている」
F1FP2で接触のフェルスタッペンとローソン両成敗！ 両者に決勝1グリッド降格のペナルティ
F1アロンソ、メキシコ初日12番手は嬉しい驚き？「現時点では、マシンは上手く機能している」
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 平川亮、急転直下でF1デビュー決定。オコンに代わってFP3以降のセッションに参加……詳細は明かされずも「病気が理由ではない」
More from
田中 健一
F1分析｜タイヤの性能劣化は比較的小さめ……決勝戦略はソフト＆ミディアムの1ストップ？ 2ストップ？ アストンマーティンは好印象
F1
F1
メキシコシティGP
9 時間前
F1分析｜タイヤの性能劣化は比較的小さめ……決勝戦略はソフト＆ミディアムの1ストップ？ 2ストップ？ アストンマーティンは好印象
メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」
F1
F1
メキシコシティGP
15 時間前
メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」
岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛
F1
F1
メキシコシティGP
16 時間前
岩佐歩夢、久々のF1実走行も完璧に任務完了「以前との違いをハッキリ感じました」 メキーズ代表も絶賛
最新ニュース
F1メキシコシティGP FP3速報｜F1デビュー決定の平川亮、まずは19番手。王者王手のアントネッリが0.001秒差で2番手、最速ノリス
F1
F1 F1
メキシコシティGP
1 分前
F1メキシコシティGP FP3速報｜F1デビュー決定の平川亮、まずは19番手。王者王手のアントネッリが0.001秒差で2番手、最速ノリス
平川亮、急転直下でF1デビュー決定。オコンに代わってFP3以降のセッションに参加……詳細は明かされずも「病気が理由ではない」
F1
F1 F1
メキシコシティGP
3 時間前
平川亮、急転直下でF1デビュー決定。オコンに代わってFP3以降のセッションに参加……詳細は明かされずも「病気が理由ではない」
フェラーリ代表、最高の滑り出し見せたメキシコシティGPに期待も「土曜日に向け、最大限の結果を引き出さないと」
F1
F1 F1
メキシコシティGP
6 時間前
フェラーリ代表、最高の滑り出し見せたメキシコシティGPに期待も「土曜日に向け、最大限の結果を引き出さないと」
マシンが準備されてない！ ピットインして激怒ミラー、チームに謝罪「行き違いがあった。間抜けに見えただろう」
MotoGP
MGP MotoGP
マレーシアGP
7 時間前
マシンが準備されてない！ ピットインして激怒ミラー、チームに謝罪「行き違いがあった。間抜けに見えただろう」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録