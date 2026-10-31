F1 メキシコシティGP

F1メキシコシティGP予選速報｜平川Q1突破ならず。アロンソ好調もトラブルで怒り心頭。PPハミルトン、ラッセル2番手……勝利必須のふたりフロントロウ

平川亮はF1メキシコシティGPの予選で19番手。勝たなければならないハミルトンとラッセルが、フロントロウに並んだ。アロンソはトラブルに見舞われ激怒した。

田中 健一

編集: 2026/10/31 22:13

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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGP予選でポールポジションを獲得したのはフェラーリのルイス・ハミルトンだった。2番手はメルセデスのジョージ・ラッセル。勝たなければチャンピオンの可能性が潰えるふたりが、フロントロウに揃って並ぶという劇的な展開となった。

チャンピオン獲得に王手をかけているアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は伸びず、5番手だった。

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、「リヤのグリップが全然ない」と訴え、13番手でまさかのQ2敗退となった。

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、Q1最初のアタックでは首位に立つなどフリー走行での好調さを維持していたが、ERS（エネルギー回生システム）の水圧に問題が疑われたため、コース脇にストップ。18番手でQ2に進めなかった。

急遽F1デビュー戦となった平川亮（ハース）は、19番手でQ1敗退。決勝ではここからどんなレースを見せるのか、注目が集まる。

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