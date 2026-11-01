F1 メキシコシティGP
リアム・ローソン、F1メキシコシティGP予選失格。MGU-Kの出力低減率違反……好位置9番グリッドを失う
F1メキシコシティGPの予選で暫定8番手、9番グリッドからスタート予定だったリアム・ローソンが、MGU-Kの出力低減率違反により予選失格となった。
編集: 2026/11/01 1:59
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Liam Lawson, Racing Bulls
写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
レーシングブルズのリアム・ローソンは、F1メキシコシティGPの予選結果から除外されることになった。MGU-Kの出力低減率が、規定よりも大きかったからだ。
ローソンはメキシコシティGPでも好調な走りを披露。予選では中団勢最速となる8番手を記録した。
しかしこの予選後、ローソンがQ2最速タイムを計測した後に減速した際、MGU-Kの出力が規定以上の割合で低下していたことが発覚。ローソンとレーシングブルズの代表者が聞き取り調査を受けた。
ローソンはQ2での自身最速タイムを計測してコントロールラインを通過した後、すぐにアクセルを緩めなかったという。その結果、テクニカルレギュレーションで規定されたMGU-Kの出力低減率を達成することができなかった。
レーシングブルズとしては、この行為によってパフォーマンス上のメリットはなかったと主張した。しかしレーススチュワードは、パフォーマンス上のメリットの有無に関わらず、テクニカルレギュレーションに違反しているのは明らかだと判断。その結果、ローソンは予選失格となった。
今季のF1では、MGU-Kの出力を一気に落としてしまうと、後方を走るマシンとの速度差が大きくなり急接近……危険な状況に陥ってしまう可能性がある。これを避けるため、MGU-Kの出力を段階的に引き下げることが定められている。メキシコシティGPの場合は、1秒あたり100kW以下でしか出力を低減できない。
ただ今回のローソンは、これ以上の低減率だったということだ。
ローソンはFP1でマックス・フェルスタッペン（レッドブル）との接触により1グリッド降格ペナルティを受け、そして今回の違反により予選失格。速さは見せつつも、ローソンにとっては踏んだり蹴ったりのグランプリになっている。
関連ニュース:
F1FP2で接触のフェルスタッペンとローソン両成敗！ 両者に決勝1グリッド降格のペナルティ
F1エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める
F1フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」
F1勝たなきゃいけない……ハミルトンとラッセルがフロントロウに並ぶ。初予選平川19番手。アロンソ、トラブルに激怒｜F1メキシコシティGP予選
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」
More from
リアム ローソン
アロンソの”F1ドライバーのレベルが低い”発言が思わぬ波紋。ローソン主張「そもそも、F1に辿り着くのが難しすぎるのが問題だ」
F1
F1
メキシコシティGP
17 時間前
アロンソの”F1ドライバーのレベルが低い”発言が思わぬ波紋。ローソン主張「そもそも、F1に辿り着くのが難しすぎるのが問題だ」
FP2で接触のフェルスタッペンとローソン両成敗！ 両者に決勝1グリッド降格のペナルティ
F1
F1
メキシコシティGP
22 時間前
FP2で接触のフェルスタッペンとローソン両成敗！ 両者に決勝1グリッド降格のペナルティ
フェルスタッペン、メキシコFP2で接触のローソンを批判「シート争いの真っ只中なのに……賢い行動じゃないよ」
F1
F1
メキシコシティGP
1 日前
フェルスタッペン、メキシコFP2で接触のローソンを批判「シート争いの真っ只中なのに……賢い行動じゃないよ」
More from
レーシングブルズ
ローソン、シンガポールで10ポイント荒稼ぎ……レーシングブルズ”100点”到達「でも、まだ安心できない。今後何が起きるか分からないからね」
F1
F1
シンガポールGP
19 日前
ローソン、シンガポールで10ポイント荒稼ぎ……レーシングブルズ”100点”到達「でも、まだ安心できない。今後何が起きるか分からないからね」
もうひとつの同士討ち……ローソン、リンドブラッドの無罪放免にモヤっと「僕のフロアを壊したのに、理解できない」
F1
F1
アゼルバイジャンGP
1 ヵ月前
もうひとつの同士討ち……ローソン、リンドブラッドの無罪放免にモヤっと「僕のフロアを壊したのに、理解できない」
ハジャー、手首の怪我癒えF1復帰。角田裕毅は再びリザーブに……レーシングブルズが感謝「とても貴重なポイントを獲得してくれた」
F1
F1
アゼルバイジャンGP
1 ヵ月前
ハジャー、手首の怪我癒えF1復帰。角田裕毅は再びリザーブに……レーシングブルズが感謝「とても貴重なポイントを獲得してくれた」
最新ニュース
リアム・ローソン、F1メキシコシティGP予選失格。MGU-Kの出力低減率違反……好位置9番グリッドを失う
F1
F1 F1
メキシコシティGP
3 分前
リアム・ローソン、F1メキシコシティGP予選失格。MGU-Kの出力低減率違反……好位置9番グリッドを失う
「ペースが頭打ちになっていた」小椋藍、スプリントで一時トップ快走も4位。アプリリアのオーダーは否定
MotoGP
MGP MotoGP
マレーシアGP
6 分前
「ペースが頭打ちになっていた」小椋藍、スプリントで一時トップ快走も4位。アプリリアのオーダーは否定
フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」
F1
F1 F1
メキシコシティGP
48 分前
フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」
エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める
F1
F1 F1
メキシコシティGP
2 時間前
エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録