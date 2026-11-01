F1 メキシコシティGP

リアム・ローソン、F1メキシコシティGP予選失格。MGU-Kの出力低減率違反……好位置9番グリッドを失う

F1メキシコシティGPの予選で暫定8番手、9番グリッドからスタート予定だったリアム・ローソンが、MGU-Kの出力低減率違反により予選失格となった。

編集: 2026/11/01 1:59

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Liam Lawson, Racing Bulls

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

レーシングブルズのリアム・ローソンは、F1メキシコシティGPの予選結果から除外されることになった。MGU-Kの出力低減率が、規定よりも大きかったからだ。

ローソンはメキシコシティGPでも好調な走りを披露。予選では中団勢最速となる8番手を記録した。

しかしこの予選後、ローソンがQ2最速タイムを計測した後に減速した際、MGU-Kの出力が規定以上の割合で低下していたことが発覚。ローソンとレーシングブルズの代表者が聞き取り調査を受けた。

ローソンはQ2での自身最速タイムを計測してコントロールラインを通過した後、すぐにアクセルを緩めなかったという。その結果、テクニカルレギュレーションで規定されたMGU-Kの出力低減率を達成することができなかった。

レーシングブルズとしては、この行為によってパフォーマンス上のメリットはなかったと主張した。しかしレーススチュワードは、パフォーマンス上のメリットの有無に関わらず、テクニカルレギュレーションに違反しているのは明らかだと判断。その結果、ローソンは予選失格となった。

今季のF1では、MGU-Kの出力を一気に落としてしまうと、後方を走るマシンとの速度差が大きくなり急接近……危険な状況に陥ってしまう可能性がある。これを避けるため、MGU-Kの出力を段階的に引き下げることが定められている。メキシコシティGPの場合は、1秒あたり100kW以下でしか出力を低減できない。

ただ今回のローソンは、これ以上の低減率だったということだ。

ローソンはFP1でマックス・フェルスタッペン（レッドブル）との接触により1グリッド降格ペナルティを受け、そして今回の違反により予選失格。速さは見せつつも、ローソンにとっては踏んだり蹴ったりのグランプリになっている。

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