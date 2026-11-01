F1 メキシコシティGP
F1メキシコシティGP決勝速報｜アントネッリが史上最年少王者に輝く！ 大荒れのレースでフェルスタッペン優勝。平川亮13位完走
アンドレア・キミ・アントネッリが、2026年にF1王者に輝いた。F1メキシコシティGPの優勝はマックス・フェルスタッペンだった。平川亮は13位でフィニッシュした。
田中 健一
編集: 2026/11/01 22:25
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
F1メキシコシティGPの決勝レースが行なわれ、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が3位に入り、2026年シーズンのF1ワールドチャンピオン獲得を決めた。史上最年少のチャンピオン誕生である。
レースを優勝したのはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、2位はフェラーリのルイス・ハミルトンだった。
F1デビュー戦を戦った平川亮（ハース）は、終盤にウイリアムズ勢2台を抜き、13位でのフィニッシュとなった。
アストンマーティン・ホンダ勢はトラブルに見舞われ、5〜6周目に揃ってリタイアした。
レースは大荒れとなり、2回セーフティカーが出動。赤旗で40分ほどの中断もあった。合計5台がリタイアとなった。
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