F1 メキシコシティGP

F1メキシコシティGP決勝速報｜アントネッリが史上最年少王者に輝く！ 大荒れのレースでフェルスタッペン優勝。平川亮13位完走

アンドレア・キミ・アントネッリが、2026年にF1王者に輝いた。F1メキシコシティGPの優勝はマックス・フェルスタッペンだった。平川亮は13位でフィニッシュした。

田中 健一

編集: 2026/11/01 22:25

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPの決勝レースが行なわれ、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が3位に入り、2026年シーズンのF1ワールドチャンピオン獲得を決めた。史上最年少のチャンピオン誕生である。

レースを優勝したのはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、2位はフェラーリのルイス・ハミルトンだった。

F1デビュー戦を戦った平川亮（ハース）は、終盤にウイリアムズ勢2台を抜き、13位でのフィニッシュとなった。

アストンマーティン・ホンダ勢はトラブルに見舞われ、5〜6周目に揃ってリタイアした。

レースは大荒れとなり、2回セーフティカーが出動。赤旗で40分ほどの中断もあった。合計5台がリタイアとなった。

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