F1 サンパウロGP

F1サンパウロGP FP3速報｜3セッション連続でフェルスタッペン、アントネッリ、ノリスがトップ3。降る降ると言われた雨は降らず

F1サンパウロGP FP3速報

田中 健一

編集: 2026/11/07 15:33

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPのフリー走行3回目が、ホセ・カルロス・パーチェ・サーキットを舞台に行なわれ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが首位となった。タイムは1分11秒622だった。

2番手は今季王者のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）、3番手は昨年王者のランド・ノリス（マクラーレン）となった。順番こそ違えど、FP1、FP2に続き、3セッション連続で同じ顔ぶれがトップ3を占めた。

中団グループ勢最上位は、レーシングブルズ勢。アービッド・リンドブラッドが7番手、リアム・ローソンが8番手だった。

アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソは18番手、ランス・ストレートが最下位22番手。特にストロールは、エネルギー回生システム（ERS）のトラブルが疑われたため、セッション中ほどでマシンを降りた。

雨が降るという情報もあったが、結局降雨なく1時間のセッションが終了した。

なおこのフェラーリの2台はエンジン交換のため10グリッド降格ペナルティが決定。しかしルイス・ハミルトンは、このFP3中にPUに不具合が起き、マシンを途中で降りた。また首位だったフェルスタッペンも、PUを完全交換したため、最後尾グリッドからスタートすることが決まっている。

またサンパウロGPの開催契約が2035年まで延長されたことも、セッション開始と同時に発表された。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 今回のフェラーリはストレートでもコーナーでも遅い……ルクレール「今季最悪のレベルだった」

More from

田中 健一





F1分析｜王者アントネッリがアタックラップでもロングランでも他を圧倒。対抗馬はマクラーレンか？｜F1サンパウロGP FP2ロングラン分析



F1



F1



サンパウロGP



13 時間前



F1分析｜王者アントネッリがアタックラップでもロングランでも他を圧倒。対抗馬はマクラーレンか？｜F1サンパウロGP FP2ロングラン分析





ホンダF1折原エンジニア、サンパウロGP初日「予選に向けたプログラムは予定通り」



F1



F1



サンパウロGP



16 時間前



ホンダF1折原エンジニア、サンパウロGP初日「予選に向けたプログラムは予定通り」





これが王者の貫禄か。アントネッリ唯一1分10秒台で最速。アウディのボルトレト8番手、上位を脅かす存在に？｜F1サンパウロGPフリー走行2回目



F1



F1



サンパウロGP



19 時間前



これが王者の貫禄か。アントネッリ唯一1分10秒台で最速。アウディのボルトレト8番手、上位を脅かす存在に？｜F1サンパウロGPフリー走行2回目

最新ニュース





F1サンパウロGP FP3速報｜3セッション連続でフェルスタッペン、アントネッリ、ノリスがトップ3。降る降ると言われた雨は降らず



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 分前



F1サンパウロGP FP3速報｜3セッション連続でフェルスタッペン、アントネッリ、ノリスがトップ3。降る降ると言われた雨は降らず





Moto3カタール予選｜マキシモ・キレス、2戦連続ポールポジション！ 日本勢はQ2進出も上位グリッドならず



Moto3



MOT3 Moto3



カタール



50 分前



Moto3カタール予選｜マキシモ・キレス、2戦連続ポールポジション！ 日本勢はQ2進出も上位グリッドならず





「そんなはずじゃなかったんだけど……」引退発表の新田守男、2連勝でなんとGT300チャンピオンも見える状況に！ 本人も戸惑い



スーパーGT



SGT スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



1 時間前



「そんなはずじゃなかったんだけど……」引退発表の新田守男、2連勝でなんとGT300チャンピオンも見える状況に！ 本人も戸惑い





ついにホンダ陣営STANLEYが最終戦前にランキング首位浮上！ しかし山本尚貴＆牧野任祐は浮かれず「守った時点でダメ」「気を引き締めて」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



1 時間前



ついにホンダ陣営STANLEYが最終戦前にランキング首位浮上！ しかし山本尚貴＆牧野任祐は浮かれず「守った時点でダメ」「気を引き締めて」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録