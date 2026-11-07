F1 サンパウロGP
F1サンパウロGP FP3速報｜3セッション連続でフェルスタッペン、アントネッリ、ノリスがトップ3。降る降ると言われた雨は降らず
F1サンパウロGP FP3速報
田中 健一
編集: 2026/11/07 15:33
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Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
F1サンパウロGPのフリー走行3回目が、ホセ・カルロス・パーチェ・サーキットを舞台に行なわれ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが首位となった。タイムは1分11秒622だった。
2番手は今季王者のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）、3番手は昨年王者のランド・ノリス（マクラーレン）となった。順番こそ違えど、FP1、FP2に続き、3セッション連続で同じ顔ぶれがトップ3を占めた。
中団グループ勢最上位は、レーシングブルズ勢。アービッド・リンドブラッドが7番手、リアム・ローソンが8番手だった。
アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソは18番手、ランス・ストレートが最下位22番手。特にストロールは、エネルギー回生システム（ERS）のトラブルが疑われたため、セッション中ほどでマシンを降りた。
雨が降るという情報もあったが、結局降雨なく1時間のセッションが終了した。
なおこのフェラーリの2台はエンジン交換のため10グリッド降格ペナルティが決定。しかしルイス・ハミルトンは、このFP3中にPUに不具合が起き、マシンを途中で降りた。また首位だったフェルスタッペンも、PUを完全交換したため、最後尾グリッドからスタートすることが決まっている。
またサンパウロGPの開催契約が2035年まで延長されたことも、セッション開始と同時に発表された。
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