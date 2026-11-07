F1 サンパウロGP
F1サンパウロGP予選速報｜大雨に翻弄された予選、ノリスがPP獲得。アストンマーティン・ホンダのアロンソが今季初Q3進出
マクラーレンのランド・ノリスがF1サンパウロGPの予選でポールポジション獲得。フェルナンド・アロンソがQ3に進出し、9番手となった。
田中 健一
編集: 2026/11/07 20:27
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
F1サンパウロGPの予選が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがポールポジションを獲得した。アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソはQ3に進出し9番手となった。
雨に翻弄され、1時間以上の赤旗中断があるなど大混乱となった予選。Q3に駒を進めた顔ぶれもいつもとは大きく違っていた。
そんな中ポールポジションを獲得したのはノリス。ジョージ・ラッセル（メルセデス）が2番手となったが、ポールポジションを逃したことを悔やんだ。
アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が3番手、4番手がシャルル・ルクレール（フェラーリ）となった。
中団勢最速は、レーシングブルズのリアム・ローソンで5番手。アウディのニコ・ヒュルケンベルグがこれに肉薄して6番手だった。
アストンマーティン・ホンダのアロンソは、今季初のQ3進出。最終的に9番手で予選を終えた。
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