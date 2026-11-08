F1 サンパウロGP

F1サンパウロGP決勝速報｜雨→ドライ→雨の大乱戦をノリスが制す。メルセデスがコンストラクターズ王者獲得。アロンソ奮闘も12位

雨絡みとなったF1サンパウロGPを制したのは、マクラーレンのランド・ノリスだった。フェルナンド・アロンソは12位だった。

田中 健一

編集: 2026/11/08 18:41

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Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Manuel Eletto / Getty Images

F1サンパウロGPの決勝レースが行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスが優勝。メルセデスが今季のコンストラクターズタイトル獲得を決めた。

スタート時は路面が濡れており、全車インターミディエイトタイヤを選択。しかし路面は乾き、全車がドライタイヤとなるタイミングもあった。

ただレース最終盤には再び雨が降り、全車がタイヤを交換。大混乱のレースとなった。

このレースを制したのはノリス。後続に約15秒の差をつけてフィニッシュした。2位にマックス・フェルスタッペン、3位にアイザック・ハジャーとレッドブル勢2台は表彰台を獲得した。

メルセデス勢は4位ジョージ・ラッセル、5位アンドレア・キミ・アントネッリでフィニッシュし、今シーズンのコンストラクターズタイトル獲得を決めた。

中団勢トップは8位のリアム・ローソン（レーシングブルズ）。最終盤にフェラーリのシャルル・ルクレールには抜かれたものの、堂々の結果である。

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、終始力強い走りを見せたものの、入賞には届かず。12位でのフィニッシュとなった。ランス・ストロールはバッテリーのトラブルによりリタイアを強いられた。

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