F1 ラスベガスGP
F1ラスベガスGP FP3速報｜ラッセル圧倒！ 2番手に0.9秒差をつける。アロンソ20番手
メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1ラズベガスGPのフリー走行3回目で後続に大差をつけるトップタイムをマークした。
田中 健一
編集: 2026/11/21 1:59
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
F1ラスベガスGPのフリー走行3回目が行なわれた。初日と変わり、この日はドライコンディション。そんな中トップタイムをマークしたのはメルセデスのジョージ・ラッセルだった。
このラッセルのタイムは1分34秒041。2番手アンドレア・キミ・アントネッリに0.911秒もの差をつける、圧倒的なものだった。3番手にはランド・ノリス（マクラーレン）がつけた。
中団勢ではアルピーヌのフランコ・コラピントが5番手に飛び込んでいる。
アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが20番手、ランス・ストロールが21番手。ただアロンソはセクター1と2で自己ベストを記録したが、セクター3でまとめられず……もう少しポジションを上げられるものとみられる。
フリー走行3回目
全スタッツ
順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度 1
ジョージ ラッセル メルセデス
63 Mercedes Mercedes 30
1'34.041
S 237.381 2
アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス
12 Mercedes Mercedes 29
+0.911
1'34.952
0.911 S 235.104 3
ランド ノリス マクラーレン
1 McLaren Mercedes 28
+0.974
1'35.015
0.063 S 234.948 フルリザルトを見る
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