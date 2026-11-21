F1 ラスベガスGP

F1ラスベガスGP FP3速報｜ラッセル圧倒！ 2番手に0.9秒差をつける。アロンソ20番手

メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1ラズベガスGPのフリー走行3回目で後続に大差をつけるトップタイムをマークした。

田中 健一

編集: 2026/11/21 1:59

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPのフリー走行3回目が行なわれた。初日と変わり、この日はドライコンディション。そんな中トップタイムをマークしたのはメルセデスのジョージ・ラッセルだった。

このラッセルのタイムは1分34秒041。2番手アンドレア・キミ・アントネッリに0.911秒もの差をつける、圧倒的なものだった。3番手にはランド・ノリス（マクラーレン）がつけた。

中団勢ではアルピーヌのフランコ・コラピントが5番手に飛び込んでいる。

アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが20番手、ランス・ストロールが21番手。ただアロンソはセクター1と2で自己ベストを記録したが、セクター3でまとめられず……もう少しポジションを上げられるものとみられる。

フリー走行3回目

全スタッツ

順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度 1

ジョージ ラッセル メルセデス

63 Mercedes Mercedes 30

1'34.041

S 237.381 2

アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス

12 Mercedes Mercedes 29

+0.911

1'34.952

0.911 S 235.104 3

ランド ノリス マクラーレン

1 McLaren Mercedes 28

+0.974

1'35.015

0.063 S 234.948 フルリザルトを見る

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