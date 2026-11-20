F1 ラスベガスGP

寒いし雨だし……誰もタイムを計測しない珍事。”リスクを冒さない”1時間に。平川亮出走も1周だけ｜F1ラスベガスGPフリー走行1回目

F1ラスベガスGPのフリー走行1回目が行なわれたが、雨に見舞われ、タイムを計測するマシンが1台もいないというセッションになった。

田中 健一

編集: 2026/11/20 1:35

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Ryo Hirakawa, Haas

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPのフリー走行1回目が行なわれた。しかし雨のため、タイムを計測したマシンはゼロという珍しいセッションとなった。

カジノで有名なラスベガスの街を舞台に行なわれる今週末のグランプリ。その最初のセッションであるFP1は現地時間の16時半から。予選と決勝は夜20時スタートというナイトレースである。

ただFP1は雨、しかも気温12度、路面温度14度という寒いコンディションであった。

なお市街地コースながら、このセッションでは複数のチームがルーキードライバーを起用。フェラーリのルイス・ハミルトンのマシンにディノ・ベガノビッチ、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソのマシンにジャック・クロフォードが、そしてハースのオリバー・ベアマンのマシンに平川亮が乗り込んだ。

今週末は予選と決勝はドライの予報であるため、完全なウエットコンディションとなったFP1は、セッションが始まっても、各車ともなかなかコースインしない。グランプリを戦う上では参考になりにくく、市街地コースであるためクラッシュしてしまった時のリスクが高いからだ。

そんな中最初のコースインしたのはキャデラックのセルジオ・ペレス。路面の雨量はかなり多いようで、フルウエットタイヤを履いてのコースインであった。

ただ走行を続けるには雨量が多すぎると判断したか、コントロールラインを通過せずにすぐにピットに戻ってしまった。

セッション開始から20分ほどが経過した頃、平川とラファエル・カマラのハース勢が、フルウエットタイヤを履いてコースイン。平川はピットアウトしたラップで「ステアリングが重い」と無線で報告した。ただこの2台も、タイムを計測することなくピットに戻った。

その後も複数のマシンがコースインしたが、やはりタイムは計測せずにピットへ。アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）には「リスクを冒さないで。そのままピットに戻ろう」と無線で伝えられた。

いずれのマシンももちろんプッシュはしていない。しかしラスベガス・ストリップエンドのターン14などでオーバーランしてしまうマシンも複数いた。それだけ、雨量が多く、タイヤも暖まらないのだ。

結局タイムを計測するマシンは1台もなくセッション終了。メインストレートを通過したのは、セッション最終盤にコースインしたアルピーヌの2台だけという状況であった。

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