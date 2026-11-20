F1 ラスベガスGP

ホンダF1折原エンジニア「ウエットだったサンパウロでの知見が活きた」 アストンマーティンFP2で10＆11番手……ドライ予報の2日目はどうなる？

F1ラスベガスGP初日を終え、ホンダF1の折原エンジニアがコメント。サンパウロGPで得られた知見が活きたと語った。

田中 健一

編集: 2026/11/20 7:56

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、F1ラスベガスGPの初日を終え、「サンパウロで得た知見を活かすことができた」と語った。

F1ラズベガスGPの初日はウエットコンディションでの実施となった。FP1では全車がタイムを計測しないという珍しいセッションとなったが、FP2は路面こそ濡れていたものの雨は降っておらず、各車が積極的に周回を重ねた。

初めはフルウエットタイヤ、その後インターミディエイトタイヤに適したコンディションになり、ドライタイヤの出番こそなかったものの、セッション最終盤にはレーシングラインはほぼ乾いていた。

そんなセッションでアストンマーティン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが10番手、ランス・ストロールが11番手と、まずまずのポジションにつけた。

「本日のラスベガスGPでは、FP1のウェットコンディションから始まり、FP2では路面が徐々に乾いていくという、多様なコンディションでの走行となりました」

そう語った折原エンジニアは、やはり雨に見舞われたサンパウロGPで得られた知見が、ラスベガスGPの初日に活きたと語った。

「雨の多かった前戦サンパウロGPで得られた知見を今回活かすことができ、有意義なセッションとなりました。また、新たなPUキャリブレーションのテストを実施することができ、今後のパワーユニット開発に向けて役立つデータを集めることができました」

雨の中ではまずまずのパフォーマンスだったアストンマーティン・ホンダ。しかしラスベガスGPの2日目以降はドライコンディションになるとの予報であり、同じようなパフォーマンスを発揮できるかどうかが注目される。

「残り2日はドライコンディションになると予想しており、明日のFP3は非常に忙しいセッションになると考えています。FP3では、PUのセッティングの最適化に加え、ドライバビリティやターボラグの改善に取り組み、予選に向けて準備を進めていきます」

F1ラスベガスGPの2日目、FP3は日本時間の土曜日（21日）午前9時半、予選は13時から行なわれる。

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