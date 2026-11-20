F1 ラスベガスGP
F1ラスベガスGP FP2速報｜ラッセル最速もガスリー僅差2番手に肉薄！ アロンソ10番手
F1ラスベガスGPのフリー走行2回目は、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムをマークし、アルピーヌのピエール・ガスリーが2番手に肉薄した。
田中 健一
編集: 2026/11/20 5:06
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Manuel Eletto
F1第21戦ラスベガスGPのフリー走行2回目は、雨は止んだもののまだ路面が完全に濡れた状態で始まった。
当初は各車ウエットタイヤで走行したが、そのうちインターミディエイトタイヤに交換。タイムはみるみるうちに改善していった。
そんな中でトップタイムをマークしたのはメルセデスのジョージ・ラッセルだった。ラッセルはなかなかペースを上げられずに苦しんでいたが、最後の最後に1分47秒272を記録し、これがこのセッション最速となった。
2番手には、やはりセッション最終盤に自己ベストタイムを記録したアルピーヌのピエール・ガスリーが、ラッセルから僅差で続いた。
3番手にはシャルル・ルクレール（フェラーリ）、4番手にはアイザック・ハジャー（レッドブル）という準だった。
アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソ10番手、ランス・ストロール11番手と、ウエットコンディションの中ではまずまずの戦闘力を発揮した。
なお風が強いため、スタンド等からゴミが飛んできてしまい、この回収のため赤旗中断となるシーンもあった。
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