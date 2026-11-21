F1 ラスベガスGP
最高速が伸びず大苦戦。アストンマーティン・ホンダはラスベガス予選Q1敗退。ホンダ折原エンジニア「このパッケージでは予想通り」
F1ラスベガスGPの予選結果について、ホンダF1の折原伸太郎エンジニアは、「予想通り厳しい結果」だと語った。
田中 健一
編集: 2026/11/21 8:21
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Aston Martin AMR26
写真：: Getty Images
ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、F1ラスベガスGPの予選での大苦戦について「現在のパッケージでは予想していた通り」と語った。
アストンマーティン・ホンダはF1ラスベガスGPの予選で大苦戦。最高速でライバルに対して大きく遅れを取ったこともあり、フェルナンド・アロンソ19番手、ランス・ストロール20番手に終わった。
アロンソはこの結果について、ストレートで2.5〜3秒ほど遅れていると嘆いている。実際スピードトラップで記録されたアロンソの最高速は290.8km/hで、全22台中20番手。最速だったオスカー・ピアストリ（マクラーレン）は323.9km/hであり、アロンソは33.1km/hも遅かった。最高速19番手だったバルテリ・ボッタス（キャデラック）とも10.5km/hと大きな差があったのだ。
折原エンジニアも、この結果は現在のパッケージでは予想通りだとコメントした。
「予想していた通り、FP3は忙しいセッションとなりました。ドライバビリティやキャリブレーション、エネルギーマネジメントの確認を行ない、ドライコンディションでの予選に向けて準備を進めました」
そう折原エンジニアは語った。
「予選の結果については、現在のパッケージでは予想していた通り厳しいものになりました」
「しかし明日の決勝レースに向けての準備に集中し、取り組んでいきます」
なお他車のグリッド降格ペナルティにより、アロンソは18番グリッドからスタート。ストロールは21番グリッドに並ぶ予定だ。
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