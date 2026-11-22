F1 ラスベガスGP
新人リンドブラッド、予選自身最高位の6番手獲得「ここはスリップストリームが重要。トラックポジションが鍵になった」
F1ラスベガスGPの予選で、レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドがベスト・オブ・ザ・レストの6番手となった。
田中 健一
編集: 2026/11/22 2:05
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Arvid Lindblad, Racing Bulls
写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドは、F1ラスベガスGPの予選で6番手となった。これについてリンドブラッドは、良いトラックポジションを取れたことが重要だったと語った。
今季絶好調のレーシングブルズ。ここまで114ポイントを獲得し、堂々のコンストラクターズランキング5番手につけている。
そんな中リンドブラッドは、ドライバーズランキング11番手。これでも上々の成績であるが、チームメイトのリアム・ローソンが89ポイントを獲得する一方、リンドブラッドの獲得ポイントは38ポイント……倍以上の差をつけられている状況だ。
しかし今回のラスベガスGPでは、リンドブラッドが予選6番手と、ローソンよりも良い予選パフォーマンスを発揮した。しかも予選最速だったメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティを受けるため、リンドブラッドは5番グリッドから決勝レースをスタートすることになる。
「結果には本当に満足しているし、チーム全員に感謝している」
リンドブラッドは予選後にそう語った。
「セッションへの取り組み方には満足しているし、再び2台揃ってQ3に進出できたことは、チーム全員の素晴らしい仕事ぶりを証明するものだ」
しかしリンドブラッド曰く、決して簡単な予選だったわけではないという。ラスベガスGPの舞台はコースのすぐ横まで壁が迫る市街地コースであり、そのレイアウトに慣れる必要があったからだ。しかも初日は雨だった。
「昨日は走行できる時間が限られていたため、全体的に厳しい1日だった。市街地コースでは、走行時間が限られているとどうしても難しくなる」
「今日はコースに慣れるまで時間がかかった。でも1周ごとにリズムと自信を掴むことができ、多くのことを積み重ねることができた」
ラスベガス市街地コースは、直線区間が長いため、他車のスリップストリームを使えるかどうかが重要。事実、最速だったアントネッリは、隊列の一番後ろで走り、他車のスリップストリームを存分に使えたことが大きかった。
リンドブラッドはその1台前を走っており、アルピーヌのフランコ・コラピントのスリップストリームを使うことができた。それが好結果に繋がったのだ。
「このコースではスリップストリームが非常に重要なので、トラックポジションが鍵になった」
リンドブラッドはそう予選を振り返る。
「明日に向けては、各チームの差が非常に小さい上、タイヤの摩耗も少ない。1周目をクリーンに走り、チャンスを最大限に活かせるかどうかが重要になるだろうね」
関連ニュース:
F1フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」
F1「ストレートで約1秒失ったのは驚き」ルクレール予選Q2敗退を語る。しかし苦戦の原因はそれだけではない？
F1メルセデス代表、スリップストリーム戦略ミスを否定。ポール逃したラッセルは「理想的なポジションにいた」
F1アロンソ、ラスベガス予選での大苦戦を嘆く「ストレートで2.5〜3秒くらい遅い……僕にとってデモ走行みたいなモノだよ」
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 ランド・ノリス、マクラーレンのトップスピード欠如に不満「空力性能のバランスが悪いんだ」
More from
田中 健一
最高速が伸びず大苦戦。アストンマーティン・ホンダはラスベガス予選Q1敗退。ホンダ折原エンジニア「このパッケージでは予想通り」
F1
F1
ラスベガスGP
17 時間前
最高速が伸びず大苦戦。アストンマーティン・ホンダはラスベガス予選Q1敗退。ホンダ折原エンジニア「このパッケージでは予想通り」
アロンソ、ラスベガス予選での大苦戦を嘆く「ストレートで2.5〜3秒くらい遅い……僕にとってデモ走行みたいなモノだよ」
F1
F1
ラスベガスGP
17 時間前
アロンソ、ラスベガス予選での大苦戦を嘆く「ストレートで2.5〜3秒くらい遅い……僕にとってデモ走行みたいなモノだよ」
アントネッリ驚愕のセクター3で最速！ しかしグリッド降格でPPスタートはフェルスタッペン。フェラーリ＆アストンマーティン大苦戦｜F1ラスベガスGP予選
F1
F1
ラスベガスGP
20 時間前
アントネッリ驚愕のセクター3で最速！ しかしグリッド降格でPPスタートはフェルスタッペン。フェラーリ＆アストンマーティン大苦戦｜F1ラスベガスGP予選
More from
アービッド リンドブラッド
F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転
F1
F1
ラスベガスGP
3 日前
F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転
リアム・ローソン、2027年もレーシングブルズ残留が決定。リンドブラッドとコンビ継続へ
F1
F1
サンパウロGP
9 日前
リアム・ローソン、2027年もレーシングブルズ残留が決定。リンドブラッドとコンビ継続へ
レーシングブルズ代表、ドライバー決定の遅れによる”内外”の苛立ちに理解「そう遠くないうちに結論が出る」
F1
F1
サンパウロGP
11 日前
レーシングブルズ代表、ドライバー決定の遅れによる”内外”の苛立ちに理解「そう遠くないうちに結論が出る」
More from
レーシングブルズ
レーシングブルズ代表、ローソン残留を決めた理由を明かす「彼はひとりでアルピーヌを撃破したようなもの。ただ、ツォロフ起用という話もあった」
F1
F1
ラスベガスGP
3 日前
レーシングブルズ代表、ローソン残留を決めた理由を明かす「彼はひとりでアルピーヌを撃破したようなもの。ただ、ツォロフ起用という話もあった」
ローソン残留を決断したレッドブル。”過去の過ち”を繰り返さないための第一歩になるのか
F1
F1 4 日前
ローソン残留を決断したレッドブル。”過去の過ち”を繰り返さないための第一歩になるのか
最後はチームをクビになり終焉したリカルドのF1キャリア。今明かす苦悩と本音「肩を叩いてくれたことに感謝している自分もいる」
F1
F1 6 日前
最後はチームをクビになり終焉したリカルドのF1キャリア。今明かす苦悩と本音「肩を叩いてくれたことに感謝している自分もいる」
最新ニュース
新人リンドブラッド、予選自身最高位の6番手獲得「ここはスリップストリームが重要。トラックポジションが鍵になった」
F1
F1 F1
ラスベガスGP
2 分前
新人リンドブラッド、予選自身最高位の6番手獲得「ここはスリップストリームが重要。トラックポジションが鍵になった」
レースペースにも手応え！ 野尻智紀が今季3度目ポールから今季初優勝狙う｜スーパーフォーミュラ最終戦予選レポート
スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
第11戦・第12戦
11 分前
レースペースにも手応え！ 野尻智紀が今季3度目ポールから今季初優勝狙う｜スーパーフォーミュラ最終戦予選レポート
野尻智紀が今季3度目PP！ 福住仁嶺がフロントロウに並ぶ｜スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：予選速報
スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
第11戦・第12戦
1 時間前
野尻智紀が今季3度目PP！ 福住仁嶺がフロントロウに並ぶ｜スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：予選速報
ランド・ノリス、マクラーレンのトップスピード欠如に不満「空力性能のバランスが悪いんだ」
F1
F1 F1
ラスベガスGP
1 時間前
ランド・ノリス、マクラーレンのトップスピード欠如に不満「空力性能のバランスが悪いんだ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録