F1 ラスベガスGP

新人リンドブラッド、予選自身最高位の6番手獲得「ここはスリップストリームが重要。トラックポジションが鍵になった」

F1ラスベガスGPの予選で、レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドがベスト・オブ・ザ・レストの6番手となった。

田中 健一

編集: 2026/11/22 2:05

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドは、F1ラスベガスGPの予選で6番手となった。これについてリンドブラッドは、良いトラックポジションを取れたことが重要だったと語った。

今季絶好調のレーシングブルズ。ここまで114ポイントを獲得し、堂々のコンストラクターズランキング5番手につけている。

そんな中リンドブラッドは、ドライバーズランキング11番手。これでも上々の成績であるが、チームメイトのリアム・ローソンが89ポイントを獲得する一方、リンドブラッドの獲得ポイントは38ポイント……倍以上の差をつけられている状況だ。

しかし今回のラスベガスGPでは、リンドブラッドが予選6番手と、ローソンよりも良い予選パフォーマンスを発揮した。しかも予選最速だったメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティを受けるため、リンドブラッドは5番グリッドから決勝レースをスタートすることになる。

「結果には本当に満足しているし、チーム全員に感謝している」

リンドブラッドは予選後にそう語った。

「セッションへの取り組み方には満足しているし、再び2台揃ってQ3に進出できたことは、チーム全員の素晴らしい仕事ぶりを証明するものだ」

しかしリンドブラッド曰く、決して簡単な予選だったわけではないという。ラスベガスGPの舞台はコースのすぐ横まで壁が迫る市街地コースであり、そのレイアウトに慣れる必要があったからだ。しかも初日は雨だった。

「昨日は走行できる時間が限られていたため、全体的に厳しい1日だった。市街地コースでは、走行時間が限られているとどうしても難しくなる」

「今日はコースに慣れるまで時間がかかった。でも1周ごとにリズムと自信を掴むことができ、多くのことを積み重ねることができた」

ラスベガス市街地コースは、直線区間が長いため、他車のスリップストリームを使えるかどうかが重要。事実、最速だったアントネッリは、隊列の一番後ろで走り、他車のスリップストリームを存分に使えたことが大きかった。

リンドブラッドはその1台前を走っており、アルピーヌのフランコ・コラピントのスリップストリームを使うことができた。それが好結果に繋がったのだ。

「このコースではスリップストリームが非常に重要なので、トラックポジションが鍵になった」

リンドブラッドはそう予選を振り返る。

「明日に向けては、各チームの差が非常に小さい上、タイヤの摩耗も少ない。1周目をクリーンに走り、チャンスを最大限に活かせるかどうかが重要になるだろうね」

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