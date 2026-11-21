F1 ラスベガスGP

フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、簡単には解決できない可能性のある”秘密の問題”により、気持ちよく攻めることができていないという。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/21 11:11

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Alex Pantling / Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1ラスベガスGPの予選で2番手となったが、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）のグリッド降格ペナルティにより、決勝レースをポールポジションからスタートする。だからといって、フェルスタッペンがこの結果に満足するとは限らない。

確かにレッドブルは、エネルギー回生量の少ないサーキットでのエネルギーマネジメントを大きく改善した。また、フリー走行中に発生していたバランスの問題についても、効果的なセットアップ変更を行なうことができた。それでも、ステアリングを握ったときの感触は、フェルスタッペンが本来あるべきだと考える状態には達していなかった。

「ブラジル以来、マシンにいくつか奇妙な問題が出ていて、それが今週末も続いている。週末の残りのセッションでどう対処すればいいのか、理解しようとしているところだ」とフェルスタッペンは語った。

「FP3ではそれが難しさにつながったけれど、予選では何とか機能させることができたと思う」

記者会見で、その「奇妙な問題」について詳しく説明できるかと尋ねられると、フェルスタッペンはきっぱりと「ノー」と答えた。

しかし、その後パドックで行なわれたオランダメディアとの取材では、当然ながら再びこの話題が取り上げられた。フェルスタッペンは依然として詳細には踏み込まなかったものの、状況について少し説明を加えた。

Motorsport.comから問題について尋ねられたフェルスタッペンは、次のように語った。

「バランスの問題ではない。それは言える。単純にマシンのどこかがおかしいんだ。でも、今は修正できない」

「問題の原因がどこにあるかは分かっているけれど、解決できない。こういう状態になるのは2週連続だ。ただ、これ以上詳しくは話せない」

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

あくまで外から見た限りでは、この問題はサンパウロGPのレース中に発生したように見えた。実際、フェルスタッペンは第2スティントと第3スティントで、レース序盤とはマシンの感触が大きく異なっていたと報告していた。しかしフェルスタッペンは、実際にはそれ以前から問題に悩まされていたと説明した。

「ブラジルで突然現れたのは確かだけれど、レース前からすでに起きていた。あの週末はずっと問題を抱えていた」

フェルスタッペンは、この問題がモンツァなどで彼が不満を訴えていた「マシンの劣化」とは異なるものだと明確にした。当時はセッションが進むにつれてマシンの状態が悪化していたが、今回はより根本的な問題だという。フェルスタッペンによれば、主にステアリングを通じて伝わる感触にそれは関係している。

「マシンの劣化とはまったく別の問題だ。ただ、感触が自分の望むものではない。これ以上はあまり話せない。そうしないと、明かしたくないことまで説明することになってしまうからね」

レッドブルがバクーでアップデートを投入した後、フェルスタッペンはマシンへの自信が増し、より積極的にコーナーを攻められるようになったと語っていた。しかし、この問題によって、それが難しくなっている。

「今は、特定の場所では以前ほどそれができなくなっている。どんな種類のコーナーかも関係ない。問題はコースのどこでも発生している。適応しようとするしかないけれど、簡単ではない」

最後にフェルスタッペンは、チームメイトのアイザック・ハジャーには同じ問題が発生していないことを明らかにした。

「どうやら僕のマシンだけのようだ。危険な問題ではないけれど、僕にとっては運転していて気持ちのいいものではない。解決を試みるしかない。かなり長い間うまく機能していたのに、ブラジルで突然そうではなくなり、ここでも同じ状態だ」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 「ストレートで約1秒失ったのは驚き」ルクレール予選Q2敗退を語る。しかし苦戦の原因はそれだけではない？

More from

Ronald Vording





フェルスタッペン、ラスベガスFP3でのラッセルとの接触で警告。しかし反省なし？ 「こんなことに時間を費やすつもりはない」



F1



F1



ラスベガスGP



1 時間前



フェルスタッペン、ラスベガスFP3でのラッセルとの接触で警告。しかし反省なし？ 「こんなことに時間を費やすつもりはない」





キャデラックF1、開発中のV6パワーユニットはお蔵入り。新規則導入までフェラーリPUを使用「この決断に満足している」



F1



F1



ラスベガスGP



23 時間前



キャデラックF1、開発中のV6パワーユニットはお蔵入り。新規則導入までフェラーリPUを使用「この決断に満足している」





あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」



F1



F1



ラスベガスGP



23 時間前



あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」

More from

マックス フェルスタッペン





フェルスタッペン、理想はNAエンジン復活？「僕がルールを決めたら、走れなくなるコースもあるけどね」



F1



F1



ラスベガスGP



1 日前



フェルスタッペン、理想はNAエンジン復活？「僕がルールを決めたら、走れなくなるコースもあるけどね」





F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転



F1



F1



ラスベガスGP



3 日前



F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転





フェルスタッペンがチームメイトを苦しめる？ レッドブル元代表「彼のドライビングスタイルは異常なんだ」



F1



F1



サンパウロGP



5 日前



フェルスタッペンがチームメイトを苦しめる？ レッドブル元代表「彼のドライビングスタイルは異常なんだ」

More from

レッドブル





ローソン残留を決断したレッドブル。”過去の過ち”を繰り返さないための第一歩になるのか



F1



F1 4 日前



ローソン残留を決断したレッドブル。”過去の過ち”を繰り返さないための第一歩になるのか





最後はチームをクビになり終焉したリカルドのF1キャリア。今明かす苦悩と本音「肩を叩いてくれたことに感謝している自分もいる」



F1



F1 6 日前



最後はチームをクビになり終焉したリカルドのF1キャリア。今明かす苦悩と本音「肩を叩いてくれたことに感謝している自分もいる」





レーシングブルズのシート獲得逃したツォロフ、2027年はレッドブル系チームのリザーブに。今季は角田裕毅＆岩佐歩夢の日本人ペアが務める



F1



F1



サンパウロGP



8 日前



レーシングブルズのシート獲得逃したツォロフ、2027年はレッドブル系チームのリザーブに。今季は角田裕毅＆岩佐歩夢の日本人ペアが務める

最新ニュース





フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



10 分前



フェルスタッペンを悩ませる”秘密のトラブル”。「詳しく説明できないけど、今は修正できないんだ」





王座争いの重要局面となったシケイン勝負は“レーシングインシデント”。太田格之進と野尻智紀の見解は



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



27 分前



王座争いの重要局面となったシケイン勝負は“レーシングインシデント”。太田格之進と野尻智紀の見解は





「ストレートで約1秒失ったのは驚き」ルクレール予選Q2敗退を語る。しかし苦戦の原因はそれだけではない？



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



「ストレートで約1秒失ったのは驚き」ルクレール予選Q2敗退を語る。しかし苦戦の原因はそれだけではない？





スーパーフォーミュラ新チャンピオン太田格之進、“不思議な緊張感”に打ち勝ち2位で王座獲得。最終戦は「攻め切る」と宣言



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



1 時間前



スーパーフォーミュラ新チャンピオン太田格之進、“不思議な緊張感”に打ち勝ち2位で王座獲得。最終戦は「攻め切る」と宣言

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録