F1 ラスベガスGP

優勝も狙えると思ったのに……ガスリー、気温12度でマシンがオーバーヒート！ 減速を強いられる「原因は全く分からない」

F1ラスベガスGPの決勝で5位に入ったピエール・ガスリーは、優勝を狙えるほどの速さがあったものの、オーバーヒートの兆候があったため減速を強いられたと明かした。しかし12度と寒いラスベガスで、なぜオーバーヒートに？

田中 健一 Federico Faturos

編集: 2026/11/24 3:16

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Pierre Gasly, Alpine

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

アルピーヌのピエール・ガスリーは、F1ラスベガスGPを5位でフィニッシュ。一時は優勝すら狙えると本人も思ったようだが、結局マシンを冷却する必要があり、減速を強いられた。

ラスベガスGPの決勝は全周にわたって激しい先頭争いが繰り広げられるという、実に激しいレース展開となった。先頭を行くマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に、様々なドライバーが入れ替わり立ち替わりプレッシャーをかけ、オーバーテイクを狙った。

しかしフェルスタッペンは頭脳戦を展開。一旦は先行を許したとしても、エネルギーマネジメントの違いを活かして直後に抜き返して先頭をキープし、そのまま逃げ切った。

ただ驚きだったのは、フェルスタッペンにプレッシャーをかける後続車の隊列の中に、いつもと違う顔ぶれのマシンが混じっていたことだ。レース序盤のアービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）も秀逸なペースだったが、アルピーヌのガスリーも好ペースで走り、首位を伺うシーンもあった。

最終的にはガスリー5位、チームメイトのフランコ・コラピントが6位と、表彰台には届かなかったものの、中団争いの中で18ポイントと大量得点を稼ぐことになった。

「チームとしては最高のレースだったと言える。とても楽しいレースだったし、先頭争いを楽しめたのも大きな収穫だった」

ガスリーはそう語った。

「スタート直後も絶好調で、3番手まで上がることもできた。その時点では、優勝争いに加われるだけのペースがあると感じていたんだ」

しかしガスリーの期待は脆くも崩れた。気温12度と寒冷とも言えるコンディションながら、マシンにオーバーヒートの兆候が現れてしまったのだ。これでガスリーは減速。出力を落としたこともあり、上位集団からは徐々に離されていった。

「3番手に上がった瞬間、マシンがオーバーヒートしているから出力を下げなければいけないと指示されたんだ。それで、45周もの間出力を下げて走った」

ガスリーは当時の状況をそう明かす。

「最もアグレッシブに冷却できるスイッチを入れた瞬間、1周でふたつも順位を落としてしまったんだ。その後も順位を落としたのに、温度管理をしなければいけなかったんだ」

「前との間隔を広げる必要があった。表彰台は確実だと思っていたから、何度も『フルパワーで走らせてくれ！』と頼んだんだ。でも、最後の2周しかフルパワーにするのは許されなかった」

「皆さんは今日、冬用のジャケットを着ていると思う。僕もそうだ。そんなコンディションで、なぜマシンがオーバーヒートしたのかよく分からない。何が起きたのか、正確に検証しなければいけないね」

「原因は全く見当もつかないし、こんなことになるなんて誰も予想していなかった。一番遅いエンジンモードで走っていた時は、1周で1秒も失っていたんだ。5位という結果は嬉しいけど、マシンは間違いなく速かったから、もっと良い順位でフィニッシュできたはずだ」

「でも、それ以外のチーム全員の努力は、素晴らしかったと思う」

今季のコンストラクターズランキング5位は、レーシングブルズで間違いないと言われていた。しかし今回のレーシングブルズは痛恨の無得点。その一方でアルピーヌが大量18ポイントを手にしたことで、両チームのポイント差は27に縮まった。

残りは2戦。中団チームにとってこの27ポイントという差は、かなり大きい。しかし今回のラスベガスGP、あるいは2年前のサンパウロGPのように何かが起きれば、大逆転の可能性だってある。

ベスト・オブ・ザ・レストの結末は、まだ分からない。

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