F1 ラスベガスGP

F1ラスベガスGP決勝速報｜50周のトレインレース、しかしアクション満載の50周をフェルスタッペンが制す。フェラーリまたも同士討ち

レッドブルのマックス・フェルスタッペンが、50周にわたる激戦を制し、F1ラスベガスGPを制した。

田中 健一

編集: 2026/11/22 5:36

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPの決勝レースが行なわれ、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）が優勝した。2位ランド・ノリス、3位オスカー・ピアストリと、マクラーレン勢がダブル表彰台を手にした。

優勝争いは50周にわたって数珠繋ぎの状況。フェルスタッペンは、度々ライバルに先頭に立たれるも、その度に抜き返して首位を守り続けた。そしてトップチェッカー。今季4勝目を挙げた。

マクラーレン勢2台を挟んで、4位にはアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が入った。アントネッリは最終ラップの1周前までは2番手を走っていたが、突如減速。マクラーレン勢に先行を許した。

メルセデスのジョージ・ラッセルも終始フェルスタッペンを追ったが、レース終盤にブレーキングミスし、9位入賞止まりとなった。

フェラーリ勢は38周目にまたしても同士討ち。リタイアにはならなかったが、ルイス・ハミルトンはスピンしてポジションを落とし、非があると裁定が下ったシャルル・ルクレールには10秒のタイム加算ペナルティが科された。

アストンマーティン・ホンダ勢は終始ペースが振るわず、ランス・ストロールが17位、フェルナンド・アロンソはチェッカーを受けずにピットに戻り、19位となった。

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