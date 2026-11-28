F1 カタールGP

アントネッリを誰も止められない……メルセデスが圧巻1-2。アロンソはウイリアムズ勢上回る17番手｜F1カタールGPフリー走行3回目

F1カタールGPの初日に速さを見せたアントネッリが、2日目も変わらぬ速さ。フェルスタッペンに0.5秒差をつけ。トップタイムをマークした。

田中 健一

編集: 2026/11/28 15:55

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1第22戦カタールGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがトップタイムを記録した。他のライバルチームには0.5秒以上の差をつけており、まさにメルセデス勢が圧倒したセッションだった。

初日はメルセデスとアントネッリが制圧した今年のカタールGP。その勢力図がどうなるかという点が、この2日目の最大の注目ポイントであった。

気温25度、路面温度30度というコンディションで、2日目最初の走行セッションであるFP3を迎えた。

セッション開始と同時にピエール・ガスリー（アルピーヌ）とニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）がソフトタイヤを履いてコースイン。それ以外のマシンはまったく動きを見せなかった。しかもヒュルケンベルグはアウトラップを走っただけでピットに戻ってしまったため、ガスリーのワンマンショーの時間帯が続いた。

この時ガスリーが計測したタイムは1分26秒284。ただこのタイムは、前日の自身の最速タイムよりも1.5秒ほど遅いものであり、まだまだセッティングのチェックという状況だ。その後ガスリーは1分25秒822までタイムを更新した。

セッション開始から10分ほどが経過すると、ガスリーのチームメイトであるフランコ・コラピントがコースイン。1分25秒478と、ガスリーよりも良いタイムを記録してみせた。

セッション開始から20分程度が経過すると、他のマシンが続々とコースに向かい、ようやく賑わいを見せた。

そんな中で強烈な速さを見せたのはやはりメルセデス勢。ジョージ・ラッセルが1分22秒983を記録し、アンドレア・キミ・アントネッリが0.146秒差の2番手に続いた。ラッセルのこのタイムは、前日にアントネッリが記録した最速タイムを上回るものだった。

このメルセデス勢の後方にはレッドブルの2台、以下マクラーレン、フェラーリ、レーシングブルズと、前日の勢力図とほぼ同じであった。マクラーレンのランド・ノリスは、コースオフするシーンがあり、最初のアタックラップではタイムを記録することができなかった。

ピアストリは1回ピットストップを経た後再びコースインしてアタック。自身のベストタイムを更新して3番手に上がったが、最速のラッセルとは0.555秒というF1としてはとてつもなく大きな差が残ったままだった。

残り時間が20分を切ると、各車がこのセッション2セット目のタイヤを投入。硬めのミディアムやハードは決勝に温存しておきたいため、いずれもソフトタイヤを履いた。

そんな中マックス・フェルスタッペンが、1分22秒910を記録して首位に浮上。しかしメルセデス勢はこれを嘲笑うかのような速さ。アントネッリが1分22秒400を記録し、フェルスタッペンよりも0.5秒も速いタイムをマークした。ラッセルも0.249秒遅れながら2番手に続いた。

このメルセデスのタイムは圧倒的で、太刀打ちできるチームはゼロ。結局アントネッリがこのセッションもトップで終え、FP1から3連続での首位となった。2番手ラッセルでメルセデスは1-2。3番手はフェルスタッペンだが、ここまでのセッションを見る限り、今回のグランプリではメルセデス勢がまさに異次元の存在といった格好だ。

4番手アイザック・ハジャーを挟み、5番手にはフェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。初日は大いに苦戦していたフェラーリだが、このFP3では多少改善の傾向を見せたと言えよう。しかしチームメイトのルイス・ハミルトンはレーシングブルズのアービッド・リンドブラッドにも先行された9番手で、ルクレールに比べれば不安が残ったFP3だったと言える。

マクラーレン勢が6番手と7番手。中団チームトップは、前述のレーシングブルズにアウディ勢が迫っている状況である。

ちなみにアウディのガブリエル・ボルトレトは、FP3終盤に1分25秒580を記録したが、トラックリミット違反により記録抹消となっている。このタイムが抹消されていなければリンドブラッドよりも速かった。アウディの好調さの証拠と言ってよいだろう。

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは17番手と、キャデラック勢だけでなくウイリアムズ勢も上回るタイムを記録した。予選Q1でもうひとつでも順位を上げればQ2への進出可能なポジションだが、16番手フランコ・コラピント（アルピーヌ）との差は0.36秒と小さくはない。

なおもう1台のアストンマーティン勢、ランス・ストロールはアロンソから0.6秒遅れの20番手だった。

この後日本時間の3時から、F1カタールGPの予選が行なわれる。

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